Hernández: “Uruguay se dio cuenta de que estaba dominando el juego”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Enviado a Olavarría

“Jugar mejor que el otro equipo es llevar el juego a donde más te conviene, tener más claras las reglas defensivas, los caminos al gol. Salvo el primer tiempo, donde tampoco me quiero hacer cargo de los tiros de Redivo y Brussino, porque son habilidades naturales, no fuimos el mismo que queremos”.

Con esas palabras resumió Sergio Hernández la derrota de la Selección ante Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias conducentes al Mundial de básquetbol de China 2019.

Argentina volverá a entrenar a las 18.30 en una jornada diferente, ya que una hora más tarde se abrirán las puertas del Maxi Gimnasio del Parque Guerrero al público.

“Uruguay se dio cuenta de que estaba dominando el juego, se agrandó y se llevó el partido. Jugaron tres opciones en ataque: salida de los tiradores con Fitipaldo, pick and roll en el eje e interior de Batista. Eso fue todo. Pero fue inteligente porque lo ejecutaron de manera convincente. Nosotros tuvimos mucha variable pero no terminamos haciendo nada”, se sinceró Oveja.

Anoche, la Selección llegó a liderar 30-16 en el amanecer del 2C tras bomba de Brussino. Luego, bajó notablemente su ritmo, careció de conducción y sufrió un parcial en contra de 17 a 4 que le dio vida a los uruguayos (46-53).

“Al principio controlamos a Fitipaldo y un poco dominamos a Batista, eso los confundió y los frustró. También tuvimos efectividad superlativa. Hoy en el básquetbol una diferencia de 14 puntos no indica nada, solo un buen momento de un equipo. En el segundo tiempo Fitipaldo aprovechó el cansancio de Redivo, que ya no lo podía defender bien, y el partido pasó a otro lado porque se les abrió la cancha y les aparecieron opciones. Y también el juego físico que a nosotros nos puso de mal humor”, aclaró el entrenador bahiense.

Haber decidido cerrar el partido con Franco Balbi en la base fue una clara muestra de que el DT tampoco vio bien a Laprovittola. Entonces, todos comenzaron a pensar en Facundo Campazzo, ausente ya que su equipo (Real Madrid) disputa la Euroliga y no lo cede para las Ventanas FIBA.

“Campazzo no está, ya lo sabíamos. Uruguay tampoco tuvo a Granger. Porque si no, son excusas. Me gustaría tener a Campazzo, jugaríamos mejor. Si pudiéramos entrenar también, pero en eso también estamos empatados con el otro equipo. No podemos pensar en lo que no tenemos. Son cosas que afectan y un poco confunden, pero no hay excusas, es lo que hay y hay que aprender a jugar así”, respondió Hernández.

Más datos en celeste y blanco

Debutó Vaulet. El alero cordobés de Bahía Basket hizo su presentación con la camiseta de la Selección a 2m30 del final del 3C. Ingresó para darle descanso a Nicolás Brussino, por ese entonces con tres faltas personales.

Juampi terminó con una asistencia y un robo (no tomó lanzamientos) en 2m40 de acción.

Deck, entre algodones. Gabriel Deck estuvo en duda hasta último momento por un esguince de tobillo que arrastra de la Liga Nacional. “No estaba para jugar”, admitió Hernández.

Sin embargo, la necesidad lo ubicó en cancha por espacio de 14m32, segmento en el que el alero de San Lorenzo aportó 2 puntos (1-2 t2, 0-4 t1), un rebote, 2 asistencias, un robo y una perdida.

Dependerá de su evolución la cantidad de minutos que juegue contra Paraguay, pasado mañana.

Números reveladores. Si bien cuesta hablar de nervios ante semejante nivel de competencia, fue notable la baja de efectividad en libres de la Selección en los momentos claves del partido.

Mientras Argentina había anotado 7-7 en el primer tiempo, su efectividad cayó a 9-16 en el 3C para completar un pobre 20-20 (74,1 %).

Scola, líder. Luis Scola alcanzó ante Uruguay los 150 partidos con la Selección. Esta vez, Luifa sumó 23 puntos (1-5 t3, 7-18 t2, 6-8 t1), 9 rebotes, un robo, 2 perdidas y un bloqueo en 33m35 y se fue por cinco faltas tras protestar un grosero campo atrás uruguayo no sancionado y recibir una falta técnica.

Poco en el banco. La Selección llegó al duelo con Uruguay promediando 30,5 puntos desde el banco. Esta vez, solo obtuvo 4 (doble de Deck más dos libres de Mainoldi). Los celestes, por su parte, lograron arrimar 28 unidades con sus suplentes.

Alentaron a la par. Separados por apenas un par de butacas y muy cerca del banco argentino, Federico Susbielles (presidente de la CABB) y Andrés Nocioni alentaron constantemente al conjunto de Sergio Hernández. A Chubi se lo vio efusivo en el cierre, cuando los jueces pitaron a favor de Uruguay un par de jugadas confusas.

Mano a mano. La de anoche fue la primera victoria de Uruguay, en nuestro país, en cuanto a partidos oficiales. Al margen, la Selección lidera el historial 39 a 30.