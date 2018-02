Argentina sufrió un golpe de realidad y cedió su condición de invicto

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Enviado a Olavarría

La ciudad del cemento vivió una noche de euforia y desazón deportiva, al cobijar la primera derrota de la selección argentina en las eliminatorias camino al Mundial de China 2019.

Olavarría vibró el ritmo de Redivo, Brussino y Scola, aunque los dirigidos por Sergio Hernández cedieron ante Uruguay por 88 a 83 en la tercera fecha de las Ventanas FIBA.

Así, la albiceleste llegará golpeada al duelo de pasado mañana ante Paraguay, nuevamente en el Parque Carlos Guerrero.

Recién cuando apareció Redivo (dos triples), Argentina se puso en juego (11-4). Más tarde, Brussino le dio un salto de calidad con dos volcadas estilo NBA que disimularon falencias defensivas, sobre todo en el balance. Así y todo, atrás alcanzó con los tiros corregidos por Scola-Delía.

No obstante, el equipo de Sergio Hernández sufrió con el recambio de internos (ingresaron Mainoldi y Saiz, contra Calfani y Passos).

Más aún, Barrera, que estuvo en duda (ver aparte), entró acertado (3-3 en cancha en 8m29 del 2C) y mostró jerarquía con un triple en movimiento.

La relación asistencias-pérdidas en la albiceleste fue un anticipo de lo que iba a ocurrir tras el descanso largo.

Argentina pasó de 6 y 2 en el 1C a 2 y 6 en el 2C, segmento que cedió 20 a 15.

