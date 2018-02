Midget: "Que se agarren porque los vamos a hacer de goma", bromeó Marcelo Cecconi

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Transformarse en uno de los mejores 12 pilotos al cierre de la noche, por tercer viernes consecutivo, no fue suficiente sustento para saciar la ambición de buenos resultados de Marcelo Cecconi en el presente campeonato.

A esta altura del partido, el ya experimentado “Carroña”, de permanentes altibajos en su carrera deportiva midgística de más de 16 años, aspira a cosas grandes.

Según su propio parecer, y a pesar de preparar la unidad negra N°36 que conduce íntegra y modestamente en su taller, no habría impedimentos para cumplir el sueño de vencer una final estival; indudablemente, la principal motivación que lo guía a continuar en carrera luego de tantas batallas.

“Hacemos todo en el taller. Y de esa forma, poder ser uno de los 12 mejores en una noche, no es malo. Igual hoy por hoy, la satisfacción pasaría por otro lado. Después de tantos años, y varias finales corridas, me gustaría poder ganar una o estar cerca de hacerlo”, confesó.

“No creo que sea imposible ganar. Fijate que actualmente ganan muchas caras nuevas y que hay mucho recambio de autos en los primeros puestos. Y guarda que todavía Cecconi está lúcido y rápido (risas)”, bromeó el carismático Carroña.

—¿Es cuestión de suerte, o falta un poco todavía?

—No creo que la suerte sea tan determinante. Los pilotos de punta que tienen semejantes autos, a la larga van a andar y tener resultados. Si no lo tenés al 100% va a costar mucho más llegar a la final. Por más que uno diga y piense ‘qué suerte que tienen’, no todo pasa por ahí. Mi auto funciona bien, pero le estaría faltando tiempo de trabajo. Acá en el taller estamos bastante atareados, pero deberíamos hacernos el hueco para intentar, aunque sea, probar en la semana. De presupuesto podríamos estar mejor, pero no es un problema.

—¿Cuesta sacar ganas cuando las cosas no salen?

—Esto te mantiene motivado siempre, pase lo que pase. Uno hoy va buscando revancha todo el tiempo y más nosotros, después de tantos años, que no solo queremos divertirnos sino correr finales y tratar de llegar lo más arriba posible. Creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos, porque creería que no estamos muy lejos de poder ganar. Va eso es lo que creo yo...

—¿Qué es lo que más te complica hoy?

—Que por ahí perdemos el auto un poco, lo empezamos a manosear y termina desapareciendo completamente. Las primeras fechas anduvo bárbaro, pudimos ganar series y estar ahí de las finales, pero después se cayó y nos vinimos para atrás. Se cambiaron amortiguadores, se trabajó en lo fino y el auto volvió. El viernes pasado, por ejemplo, el motor estaba fuera de punto, se arrastraba mal y para la semi lo toqueteamos y pudimos llegar terceros largando de atrás. Ahí me di cuenta que el auto rinde y que hay que tratar de mantenerlo.

“El Midget es algo muy importante en mi vida; sería algo así como un vicio peor que el cigarrillo. No sería lo mismo un viernes sin correr. Para todos representa una linda distracción y un gran cable a tierra. Vamos a ganar de acá a que termine el torneo; que se agarren porque los vamos a hacer de goma (risas)”, sentenció.

De las picadas al Midget

Podría decirse que el responsable de la irrupción de Marcelo Cecconi en la categoría fue el ex campeón, Diego Andrade. Fue el Pampa quien incentivó al “Petiso” a abandonar las picadas y desembarcar en el derrape, allá por inicios de 2001.

“Corrí muchos años en Motocross y después pasé a las picadas. Gracias al Pampa (Andrade) vendí todo y alquilé un Midget FR, al que le puse el motor Fiat Tipo que usaba en picadas”, detalló.

“Me acuerdo que el debut, en la pista de Dorrego, no me costó mucho. Es más, me acuerdo que fuimos a probar con Diego antes de esa carrera y yo me entusiasmé y aceleré a fondo en las primeras vueltas. Cuando freno, viene y me dice: ‘¿A dónde vas tan rápido?’. Yo le dije que no iba a subirme para pasear (risas)”, contó.

Marche la tercera

Luego de dos episodios cargados de dramatismo y sorpresas, todos los caminos conducen a que el tercer capítulo del playoff no será la excepción a la regla. Sin margen de error, los 15 aspirantes a la corona deberán ser cautos y pensantes a la hora de acelerar en pista.

Con 108 puntos en juego y con una brecha de 28.50 puntos entre el líder, Esteban Mancini, y el duodécimo del mini campeonato, Fernando Caputo (ausente en la fecha pasada), las posiciones pueden alternar y variar de mil formas posibles.

A saber, Sebastián Burgos, Luciano Franchi, Gustavo Zennaro, Daniel Altamirano y Fernando Caputo deben cumplir aún con el requisito fundamental que exige el reglamento deportivo para alcanzar la corona: la victoria.

Desde las 20:45, los corazones volverán a latir bien fuerte en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, cuando los motores se enciendan para darle vida a una fecha que, en función de la definición del certamen, puede resultar fundamental...