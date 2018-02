El mejor promedio de la colación de la UNS fue para una licenciada en Letras

Por Laura Gregorietti / gregorietti@lanueva.com

La colación de grados número 330 de la historia de la Univeridad Nacional del Sur (UNS) y primera del año 2018, se hizo ayer en avenida Colón 80, donde Melissa Ananda Di Dio, egresada de la licenciatura en Letras, recibió además de su diploma oficial de fin de carrera, uno que la acredita como “Mejor promedio de la ceremonia” por haber registrado un promedio de 9,65 en toda la cursada.

Egresada de la Escuela Normal Superior, Melissa cuenta que no fue del todo sorpresa el haber sido distinguida por su mejor promedio.

"Me sorprendió y no al mismo tiempo, sabía que era una posibilidad, pero también que son muchos los egresados en cada entrega de diplomas. De todos modos —agrega— fue muy lindo sentir el afecto de las personas y el reconocimiento al esfuerzo", destaca.

Melissa nació en Florida (Estados Unidos), pero a los dos años llegó a Bahía Blanca.

"Toda mi familia es de acá, hice mi escuela primaria en la escuela 4 y luego rendí para entrar en el Ciclo Básico donde terminé mi educación secundaria en la Escuela Normal".

Melissa recuerda que "viene de una familia de mujeres docentes que le hicieron amar la literatura, pero también (y sobre todo) el lenguaje y su inmenso poder".

El cursado de la carrera dice que "la atrapó al instante".

"Pero la Universidad del Sur es un poco complicada en cuanto a facilidades de cursado y aprobación y esto, a veces, genera algunas complicaciones para avanzar como a uno le gustaría", relata.

Desde el inicio de cursado de su carrera trabajó elaborando pastas en la fábrica Novíssimo y cuidando a su hija Cami, que hoy tiene 11 años.

El apoyo de la familia

"A ella, a mi pareja Octavio (que fue y es uno de mis mayores motivadores) y a mi mamá les debo el título. No me hubiera recibido sin su apoyo ni el de toda mi familia (hermanas, abuelos, tíos, primos y amigos) y de mis profesores, que siempre me ayudaron con mis dudas e inquietudes", reconoce de manera humilde.

Desde octubre del año pasado se encuentra realizando una maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Aprendizaje del Español en la Universidad del Atlántico de España, institución que le otorgó una beca gracias su excelente promedio.

"Mi intención es avanzar en este campo que me apasiona. Sigo estudiando y sigo investigando todo el tiempo, tratando de realizar mi aporte al mundo del conocimiento", agregó entusiasmada.

Las materias que más le gustaron fueron siempre las relacionadas más con el lenguaje que con la literatura, "¡pero todas tuvieron su encanto!", concluyó Melissa Di Dio.

