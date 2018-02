A 60 años del inesperado secuestro de Juan Manuel Fangio

Un día como hoy, pero de 1958, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, fue secuestrado por un grupo comando revolucionario cubano, que luchaba por derrocar al régimen de Fulgencio Batista y que pretendía obstaculizar el desarrollo del Gran Premio de Cuba de aquel año.

"Disculpe, Juan, me va a tener que acompañar…". Con esas palabras, el argentino fue intereptado en el hotel Lincoln de La Habana, donde estaba reunido con el británico Stirling Moss, rival en pista, y un grupo de mecánicos.

Fue el Movimiento 26 de julio, la organización política y militar cubana creada en 1955 por un grupo de revolucionarios dirigidos por Fidel Castro, la guerrilla que mantuvo cautivo a Fangio por 27 horas, lapso de tiempo donde no se supo absolutamente nada del prócer argentino.

"Me trataron muy bien. Nunca me vendaron los ojos. Cien veces me pidieron disculpas. Me parecieron macanudos. Les dije a los rebeldes que si me habían secuestrado por una buena causa, yo estaba de acuerdo", agregó Fangio ante la consulta de los periodistas.

El hecho sucedió en la previa del Gran Premio de Cuba, prueba donde se accidentó el cubano Alberto García Fuentes y que causó la muerte de seis personas.

Luego de ser liberado, el Chueco comentó: "Señores, tal vez me hicieron un favor. No puedo menos que agradecerles". Esto lo dijo porque su Maserati tuvo un problema con la trocha y el auto quedó destruido.