Arroyo Corto se movilizó en contra de la fusión de cursos en las escuelas locales

Tras conocerse la noticia de que se fusionarían cursos en la Escuela Primaria Nº 6 y la Secundaria Nº 4 de Arroyo Corto, docentes, alumnos, exalumnos y buena parte de la comunidad, se manifestaron hoy en contra con un abrazo solidario a ambas escuelas que funcionan en la misma manzana.

La movilización se dio porque llegó la directiva de manera oral, sin normativa firmada, de fusionar dos años de la escuela primaria, además del 2º año de la secundaria con el 3º, que funcionaría como una suerte de pluriaño. Esto obliga a los docentes a dar clases a dos cursos juntos lo que, explicaron, conspira contra la calidad educativa y genera pérdida de puestos de trabajo.







"Queremos estudiar en Arroyo Corto" decían los carteles esgrimidos por jóvenes alumnos y ex alumnos.

"Nuestros chicos merecen la misma calidad educativa que el resto de los niños y jóvenes de otros lugares", manifestó Marcelo Entraigas, papá de alumnos que asisten a ambas instituciones educativas.

Por su parte, la exalumna Karen Alustiza defendió de manera enfática la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar en su propia localidad y se manifestó orgullosa de haber podido recibirse en la secundaria de su pueblo.







Con ella coincidió la exdocente Adriana Mondo, quien señaló “basta de tomar de rehenes a los más débiles; no nos daremos por vencidos”.

Los manifestantes entregaron una nota al inspector regional de Educación, Fabián Palma, quien se encontraba en la localidad en el marco de una reunión de inspectores de educación nivel secundario, ocasión que fue aprovechada por los arroyocortenses para transmitirle su preocupación por esta medida que afecta a las únicas dos escuelas de nivel primario y secundario de la localidad de alrededor de 500 habitantes. El funcionario se comprometió a trasladarlo a las autoridades del área de educación aunque no fijó postura alguna sobre el reclamo. (Agencia Pigüé)