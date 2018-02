Golf: la rionegrina Ayelen Irizar festejó en Estados Unidos

La rionegrina Ayelen Irizar se consagró esta semana en el golf universitario de Estados Unidos, representando a la Universidad de Campbell, en el marco del torneo Amelia Island Collegiate, que se jugó en Florida (Estados Unidos).

Congrats to Ayelen Irizar, Annelie Sjoholm and Isabell Ekstrom for sweeping the @BigSouthSports weekly women's golf awards! #GoCamels

NEWS: https://t.co/JtPa2anVYJ pic.twitter.com/XWKWKXN5s1