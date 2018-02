El desgarrador relato del papá de la nena de 4 años que murió tras la caída de una reja

El papá de Amalia, la nena de 4 años que murió luego de que se le cayera una reja en un supermercado, contó cómo fue el accidente que terminó con la vida de la pequeña, que había ido con él y sus hermanitas a hacer las compras.

"Estábamos saliendo con Amalia y Maite, pensamos que [la reja] era corrediza y cuando la corrimos se le cayó encima a la nena, aplastándola", relató Alberto Benítez.

Llorando, el hombre explicó que la reja no estaba en la guía y que simplemente estaba apoyada.

"La corrí y cuando veo que se cae me hago a un costado y veo que la nena estaba...", dijo, no pudiendo terminar la frase. "No pudimos hacer nada", agregó en diálogo con La Brújula 24.

Consultado sobre si piensa iniciar acciones contra el supermercado de Caseros al 3.400, afirmó: "No tengo idea de cómo seguir ahora".

El accidente ocurrió ayer a la tarde y la pequeña sufrió un fuerte traumatismo de cráneo. Falleció en los primeros minutos de hoy en el Hospital Italiano.