Schelotto y su almuerzo con Macri: "No tenemos nada que ocultar, es un amigo"

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, aseguró hoy que no tiene "nada que ocultar" sobre su almuerzo con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el lunes pasado.

"No tengo nada que ocultar, por eso me junté con un amigo a comer el lunes al mediodía. Si tuviéramos algo que ocultar no se hubieran enterado", afirmó en conferencia de prensa, luego de la práctica matutina en el complejo Pedro Pompilio.

En ese sentido, confió que "nunca" pensó que "se desate la cantidad de comentarios a partir de esa reunión", que se celebró en la Casa de Gobierno, en el centro porteño.

La ola de críticas e insultos de los hinchas de River y San Lorenzo, principalmente, contra supuestos beneficios arbitrales para Boca se acrecentó en las últimas semanas.