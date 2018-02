Coronel Pringles: protesta por el despido de músicos bahienses

Alumnos de la Escuela de Música de Coronel Pringles, con el apoyo de la Unión de Músicos del Sur, realizarán hoy a las 10 un encuentro en la plaza Juan Pascual Pringles, para solicitar la inmediata reincorporación y continuidad de coordinador y docentes de la escuela de música local.

El coordinador Alberto D´Alessandro y seis profesores -todos de Bahía Blanca- recibieron el comunicado que no continuarían en sus cargos por decisión del intendente interino (hasta hace unos días tras el regreso de Carlos Berterret), Lisandro Matzkin.

El motivo principal esgrimido es la reducción de costos que permitan la continuidad del funcionamiento de la Escuela de Música, y comenzar a darles prioridad a los profesores pringlenses; aunque –según detalló el propio Matzkin- también habría problemas con la relación entre bahienses y pringlenses.







D´Alessandro y su equipo de profesores dictaban clases una vez por semana, con sueldos de 8 mil pesos por mes por seis horas aunque, según Matzkin, eran cuatro horas de clase y dos en concepto de viático.

“Reconozco las cualidades que tiene D'Alessandro, pero en nuestra ciudad existen también muy buenos exponentes de la música que estaban excluidos. Algunos no querían ser parte porque no se llevan bien con él”, señaló.

Rechazo

La UMSur salió al cruce de las declaraciones de Matzkin a través de un comunicado, en el que recordó que los cargos fueron otorgados por concurso.

“Lo peor de esto es que, desde la máxima esfera de representación política, busquen generar un falso enfrentamiento entre músicos de Pringles y de Bahía Blanca. Lo rechazamos de plano: los trabajadores de la música del sur de la provincia somos una misma cosa y extendemos nuestra solidaridad ante cualquier conflicto laboral”, se indicó.







Además, se critica a la medida por haber sido tomada en la ausencia del intendente Berterret y sin consultarlo, “lo que desjerarquiza claramente la decisión”.

“Repudiamos la medida en su totalidad y exigimos la inmediata reincorporación de todo el equipo docente”, concluye el texto. (Agencia Coronel Pringles)