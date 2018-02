Mauro Acuña, entre el micromidget y el vóleibol

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

El último viernes, luego de protagonizar un espectacular vuelco, Mauro Acuña se retiró abatido del óvalo de Aldea Romana. Y no era para menos, considerando que fue otro de los imponderables que lo alejaron del objetivo con el que inició el Campeonato Estival de micromidget 2017/18: lograr el título o bien el subcampeonato.

“Encaramos este torneo muy motivados, tratando de dar lo mejor, ya que se trata de nuestro último campeonato, pero estas malas rachas bajan mucho la autoestima. Lo del viernes me dejó bastante descorazonado, por lo mucho que se trabaja en el auto y que por un tercero nos vaya de esta forma”, manifestó.

El martes, ya más tranquilo, reflexionó sobre lo acontecido en su muro de la red social Facebook:

“Un amigo me dijo que el Midget es el deporte que pondrá a prueba tu perseverancia y paciencia, donde las malas rachas te pueden perseguir todo un campeonato. De las malas experiencias aprende lo mas que puedas, y de las buenas, pulí detalles. Si la mala racha te tira abajo la autoestima, los puntos, el campeonato, demostrale que no te va a ganar, así que levántate y pelea”, reza su publicación, que de inmediato recibió numerosos "me gusta" y frases de apoyo.

Mauro hizo su debut en la categoría en el Estival 2014/15, y considera que tuvo su mejor desempeño en el Invernal de 2016.

“Realmente fue muy bueno, ya que tuve la posibilidad de pelear el título con Micaela Mata y Matías Piñeyro. Finalmente quedé tercero”, recordó el piloto de la máquina negra Nº 9.

“Este Estival es el que más estoy disfrutando. No se dio el objetivo inicial, pero ahora estoy enfocado en aprender para dar el salto al Midget, en el 2020”, afirmó Acuña.

Mauro, nacido el 16 de marzo del 2001 en nuestra ciudad, pasó a 5º año de Electromecánica en la Escuela de Educación Técnica Nº 2 y reconoció que aún no tiene definido su futuro. “No lo tengo pensado, pero de grande me gustaría vivir de lo que amo, que es manejar autos”, comentó.

En el plano deportivo, no todo está relacionado con los fierros en la vida del joven de 16 años.

“Antes practicaba taekwondo, pero debí dejarlo por el micromidget. Actualmente también juego al vóleibol en Tiro Federal, en la categoría Sub 17, por que me gusta. De todas formas, no me apasiona como el micromiodget”, indicó.

Por último, Mauro confesó ser hincha de 3 pilotos en el Midget: José Giambartolomei, Guillermo Schmidt y Diego Birumbrales.

El Campeonato

Cumplidas 14 fechas, así están las posiciones en el micromidget:

1°) Matías Piñeyro, 210.50 puntos; 2°) Thomas Pérez, 161.50; 3°) Thiago Heiland, 140.50; 4°) Felipe Ubierna, 135.5; 5°) Aylín Baur Strasheim, 135; 6°) Valentino Dalmaso, 125.50; 7°) Gonzalo Brezina, 115; 8°) Ivano Cornachoni, 110.50; 9°) Macarena Álvarez, 105.50; 10°) Mauro Acuña, 99.50; 11°) Liam Carina, 94; 12°) Juan Antonello, 93.50; 13°) Tomás Catalán, 87.50; 14°) Pablo Masague, 78; 15°) Mateo Valerga, 34; 16°) Nicolás Catalán, 32; 17°) Morena Domenech, 31; 18°) Nasim Dib, 28.50; 19°) León Gerling, 20.50.