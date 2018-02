En imágenes y videos: descubrí cómo serán los nuevos autos de Ferrari y Mercedes en la Fórmula 1

Siguiendo el cronograma de presentación de los autos con que los 10 equipos afrontarán el Campeonato 2018 de Fórmula 1, hoy fue el turno de Mercedes Benz y Ferrari, campeón y subcampeón de la temporada pasada.

El equipo alemán, bajo el lema “más que una máquina” presentó en Silverstone su noveno monoplaza de la era moderna, con el que esperan revalidar ambos Campeonatos del Mundo.

El piloto finlandés Valtteri Bottas condujo el W09 al set de presentación, donde esperaban periodistas y fotógrafos. Posteriormente, el británico Lewis Hamilton se encargó de dar las últimas vueltas antes de los test británico.

Toto Wolf, director ejecutivo del equipo, se mostró crítico con el Halo (protección que se incorporará esta temporada para cubrir al piloto): “Si me dieras una motosierra lo quitaría. Tenemos que preocuparnos por la seguridad del piloto, pero lo que se ha implementado es antiestético. Hay que estudiarlo y traer algo más bonito" sostuvo.

Mirá la cámara a bordo con el nuevo Halo

What's it like driving a 2018 @MercedesBenz @F1 car with the new Halo fitted?@ValtteriBottas was the first man to find out...



Ride onboard and see for yourself! #DrivenByEachOther #F1 pic.twitter.com/gYfLcfEXIF