"Nico está bien de ánimo y es fuertísimo", dijo la mamá del jugador bahiense que padece cáncer

La mamá de Hugo Nicolás Iubatti, el futbolista bahiense que padece cáncer, habló hoy tras confirmarse que IOMA se hará cargo del gasto total de la operación, admitió estar "muy contenta" y aseguró que su hijo "está bien de ánimo y es fuertísimo".

"Ayer cuando yo tengo el simbronazo y IOMA me informa que se hacia cargo de menos de la mitad, me voy caminando y me empieza a llamar la gente diciéndome que se inició una campaña y se estaba juntando la plata [para la operación]", contó Susana desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se trata su hijo.

La mujer dijo que Nico será operado mañana a las 7 y que después de la operación se quedarán "unos 3 meses más" en Buenos Aires para continuar con el tratamiento, ya que el 5 de marzo comienza de nuevo con la quimioterapia.

"Me atendió muy bien la gente de IOMA, pero a mi me hubiese gustado que se opere ayer", dijo Susana, quien admitió que cuando se enteró que la obra social no cubría la operación se "puso firmo" y dijo: "Lo voy a conseguir".

Al marcador central de Liniers le detectaron un tumor en el fémur derecho en noviembre del año pasado. Ahora está en Buenos Aires, recibiendo tratamiento en el Hospital Italiano, y aguardaba que IOMA le aprobara la operación que un principio le había rechazado.

Primero que nada agradecer a las miles de personas que en cuestión de horas hicieron que esto sea masivo. ¡Mmañana Nico va a ser operado! ¡Simplemente, gracias! #VamosNico pic.twitter.com/8b43iFvX2e — Club A. Liniers (@CALiniers) 22 de febrero de 2018

En cuanto a la campaña solidaria que recibió Iubatti, la mujer confesó que recibieron ayuda no solamente del ámbito deportivo, sino también del resto de la sociedad que se comprometió con la causa.

"Nos ayudaron de todos lados. La gente de Bahía todos sabemos que es buena gente, siempre que hay una campaña, colaboran", concluyó.