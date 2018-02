Se conoció el motivo del despido de Ramón Díaz en Arabia

Cosechar dos títulos en menos de dos años y perder apenas 4 partidos sobre los últimos 56 no impidieron que Ramón Díaz perdiera su trabajo en el Al Hilal de Arabia Saudita.

Los motivos de la sorpresiva decisión que tomaron los dirigentes del equipo arabe no tardaron en revelarse: el diario Arriyadiyah publicó que, según la dirigencia, se le pidió a Ramón Díaz que no trabajara más con su hijo Emiliano de ayudante de campo, porque consideraron que no tenía la experiencia adecuada. Esto lo publicó el medio sin revelar el nombre del directivo que pasó el dato.

Lo extraño es que Emiliano ya había acompañado a su padre en Independiente, River y la selección paraguaya.

El ex entrenador de River, de 58 años, supo cosechar dos títulos en Al-Hilal: la Liga profesional y la Copa del Rey de Campeones del año pasado. De hecho, cerró el 2017 con apenas cuatro derrotas en 54 partidos dirigidos en la institución, a la que arribó en 2016.Lo extraño es que Emiliano ya había acompañado a su padre en Independiente, River y la selección paraguaya.

¿Quién es su reemplazante?

Juan Ignacio Brown fue designado como reemplazante del "Pelado".

Brown, hijo del recordado José Luis (campeón mundial con Argentina en México 1986), fue futbolista de Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Ferro y Barracas Central, entre otros clubes. Y hace 2 años que se desempeña en las divisiones menores del Al Hilal.