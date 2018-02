Daniel Angelici habló de todo: 6 frases del presidente de Boca

El presidente de Boca, Daniel Angelici, habló hoy ante la prensa y se refirió a todos los temas de la actualidad.

El mandamás xeneize, y vicepresidente segundo de AFA, habló sobre la final de la Supercopa ante River, la polémica por los arbitrajes, Marcelo Tinelli, la relación suya y de Guillermo Barros Scheletto con el presidente Mauricio Macri y más.

Repasá algunas de sus frases:

-"No entiendo los insultos al presidente de la Nación en las canchas. No comprendo que si un árbitro se equivoca se crea que el Presidente tenga algo que ver. Es mi amigo, pero ustedes creen que puede estar preocupado por el fútbol... Sí instruyó a sus ministros para que mejoren ciertas cosas vinculadas al fútbol".

-"No puedo ser objetivo porque soy amigo de Mauricio (Macri). Pero las preocupaciones de él en relación al fútbol pasan por la seguridad, el orden, porque no haya más violencia, porque vuelvan las familias a las canchas. No por este tipo de cosas".

- "Son amigos y se conocen hace muchísimo (Macri y Barros Schelotto)". Tuvieron muchas reuniones, creo que están todos muy sensibles. No veo mal que se junten, pero si a mucha gente no le gusta, habrá que cuidar las formas".

-"Hace rato que Marcelo (por Tinelli) decidió retirarse del fútbol. Yo lo respeto y lo quiero. En el partido contra nosotros, hubo errores del árbitro. Quizás eso hizo que le salte el hincha, el dirigente debe abstraerse de eso".

-"En los medios no hacen otra cosa más que hablar de este partido (la final contra River, del 14 de marzo) y es eso, un partido de fútbol, donde habrá un ganador y un perdedor, solo eso. Ante todo es un juego. Y la final tiene que ser una fiesta".

-"Boca no pedirá ni exigirá nada. Me da lo mismo el árbitro que dirija. También si habrá o no VAR. Si River quiere que no haya, no habrá". (La Nueva., NA y Télam).