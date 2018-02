Speedway: repasá lo que dejó la cuarta fecha del Internacional en nuestra ciudad

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

Un adecuado final tuvo la cuarta fecha del Campeonato Internacional de Speedway, que contuvo la pista Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, con la muy aplaudida final que tuvo como ganador a Facundo Albín.

La competencia de cierre de la 4ª fecha se largó en la primera hora de ayer. En ella, el piloto de Daireaux, que había quedado último en la primera curva, con su garra característica realizó una gran remontada. Tras superar primero a Alejandro García (Huanguelén), necesitó de 2 vueltas para desplazar en la misma maniobra al polaco Pawel Mieasiac y a Fernando García (Trenque Lauquen) y, faltando media vuelta para la llegada, le borró la ilusión a Maximiliano Westdorp (Bolívar), quien había liderado desde el inicio.

De esta forma Albín, quien no llegó pleno a esta fecha por un esguince en la rodilla derecha que sufriera la semana anterior en este mismo escenario, durante la tercera programación, sumó su tercera victoria y se escapa en la cima del Campeonato.

“El doctor me había dicho que no podía venir a correr, que tenía para 21 días de reposo como mínimo, pero decidí venir por la gente y por esto que tanto amo. La pista estaba muy peligrosa, pero largué, y pude ganarla en base a ganas y mucho sacrificio. Sé que mañana me va a doler un poco, pero bueno, me voy contento. Le quiero agradecer a mi mecánico, José Graña, por el motorazo que me entregó”, declaró el "Indio".

Pawel Miesiac

Por su parte, Westdorp se lamentó. “Me deja un gustito amargo, ya que se me escapó por media vuelta. Por la ansiedad de ir rápido, leí mal el piso y se me prendió un cachito (sic) la moto. Igualmente estoy contento por ir 3 vueltas adelante de esos monstruos”, sostuvo.

En tanto, Miesiac, quien culminó tercero, demostró haber aprendido algunas palabras en español. “Si, buenos noches”, expresó entre risas.

Ya más serio, contó: “Fue una buena noche y una buena carrera, con un poco de problemas en el inicio por la rotura (del embrague). Luego no tan bien (en la final), complicado (con la) pista cambiante; pero (en la) final (lo di) todo”.

El resto de las categorías

Las categorías teloneras también entregaron interesantes competencias. Estos fueron los diferentes ganadores:

**Federico Carro (9 de Julio), vencedor en 200cc. “Por fin se cortó la racha; iban ya 3 fechas en las que se nos había negado el triunfo por problemas mecánicos, algunas ilógicas, porque son cosas que se repasan todos los días. Un poco complicados para largar, pero le pusimos un poco más de garra y no bajamos nunca los brazos, y así pudimos volver al triunfo”, señaló.

**Tobías Monchavi (Daireaux), triunfador en 50cc. Mayores. “Costó ganar, algo que no se nos venía dando desde el principio del campeonato. Fue difícil la final porque largué bien, pero Nicolás Torresi me pasó. Por suerte lo pude pasar en la última vuelta”, indicó.

**Valentín Champonays (Trenque Lauquen), ganador en 50cc. Menores. “Fue difícil la final. Estaba tranquilo adelante, aunque iba medio apurado porque escuchaba muy cerca a las motos que venían atrás. Cuidé la cuerda hasta el final. Fue una muy buena carrera; estoy muy contento por haber ganado y haber sumado muchos puntos para el campeonato”, declaró.