Turismo Nacional: Sebastián Pérez presentó su flamante auto

El bahiense Sebastián Pérez presentó esta noche su nuevo auto, con el que disputará la Clase 2 del Turismo Nacional en la temporada 2018, que comenzará el venidero fin de semana en el autódromo de Potrero de los Funes (San Luis).

La flamante unidad que guiará el piloto de nuestra ciudad se trata de un Chevrolet Onix 0 km., que fue construido por el chasista capitalino Gabriel Rodríguez.

Además, ya fue probado en 2 ocasiones por "Seba": la primera, en el circuito N°8 del Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde la categoría compitió el pasado 12 de noviembre; y la segunda en en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

"Nos esmeramos mucho en los detalles, no solo en la puesta punto. Estamos incentivados con este nuevo modelo; espero que le guste a la gente. Nos entusiasmó cambiar el modelo, actualizarnos; y que lleve el mismo motor que el Classic", explicó Pérez, quien el año pasado finalizó en el 27º puesto con 36 puntos.

"Es raro subirse y manejarlo -agregó-, después de haber hecho toda mi experiencia en el Corsa. Es distinto, pero me pude adaptar muy rápido", dijo.

"En las dos pruebas lo vimos muy bien al auto. En la primera, en Buenos Aires, vimos por GPS que doblaba muy parecido al resto de la categoría cuando había corrido en ese circuito. Lo que sí, le faltaba por derecho. Después, en Olavarría, hicimos una prueba con los dos autos (el Onix y el Corsa), e hice el mismo tiempo con los dos. Es muy positivo que ya funcione igual que el mismo auto que conocemos, desarrollamos y, dentro de todo, veníamos siendo competitivos; aún cuando le falta potencia", se ilusionó Sebastián.

El nuevo Onix se robó el aplauso de todos por su gran presentación y su lujoso diseño, aunque hay algo que no se negocia y es el característico color amarillo de los Pérez.

"En un momento pensamos de cambiarlo (el color), para actualizar todo. Pero mucha gente nos dijo que les gustaba el amarillo porque se veía muy bien por tele, nos ubicaban muy rápido, y porque ya es característico de la familia", contó el hermano de Diego.

Mañana mismo Sebastián y todo se equipo ya se encontrará en Potrero de los Funes reconociendo el trazado y ultimando detalles para el debut.

"Pregunté mucho del circuito, usé bastante el simulador y hoy casualmente me crucé en el aeropuerto con Lucas Benamo y me estuvo contando mucho su experiencia. Espero mañana, cuando pueda caminarlo, ordenar todos esos datos en mi cabeza y cuando salga con el auto me sea más sencillo", contó.

La cuenta regresiva llegó a su fin y en pocas horas Seba Pérez estará girando nuevamente en la Clase 2 del TN. Pero antes, dejó bien claro cuáles son sus objetivos.

"La idea es tratar de llegar en todas las fechas, en esta categoría es muy importante llegar; ser regular. Después, siempre está la ilusión de pelear por un podio, o una carrera. Pero por lo pronto el objetivo es llegar y desarrollar el auto en estas primeras fechas", cerró el bahiense.

Se viene la primera

A partir del viernes, los motores del Turismo Nacional volverán a rugir de manera oficial con el inicio de la primera fecha del calendario.

El cronograma de la Clase 2 en Potrero de los Funes será el siguiente:

*Viernes:

-De 11:30 a 12.10: 1º Entrenamiento Libre (Grupo A).

-De 12:20 a 13: 1º Entrenamiento Libre (Grupo B).

-De 13:30 a 14:00: 2º Entrenamiento Libre (A).

-De 14:10 a 14:40: 2º Entrenamiento Libre (B).

-De 16:40 a 16:55: 1º Clasificación (A).

-De 17:10 a 17:25: 1º Clasificación (B).

**Sábado:

-De 10:50 a 11:05: 2º Clasificación (A).

-De 11:20 a 11:35: 2º Clasificación (B).

-Desde las 14.00: Carrera Clasificatoria a 8 vueltas o 30 minutos.

**Domingo

-Desde las 12.30: Final 12 vueltas o 40 minutos.