Liga del Sur: ya se conoce el formato del torneo para esta temporada

Luego de la reunión de esta noche, el Consejo Directivo de la Liga del Sur aprobó el formato del torneo de Primera División de la temporada 2018 en el que habrá dos campeones.

Se jugarán 15 fechas, todos contra todos y un equipo tendrá jornada libre.

Los equipos sumarán los puntos para tres zonas de 5 equipos diferentes.

La conformación de los grupos para el Apertura, tal cual lo adelantara La Nueva., se realizó de acuerdo a la sumatoria general de las dos etapas regulares de la temporada 2017.

Así serán las Zonas:

--Zona 1: Liniers, Rosario, Huracán, Sansinena y Pacífico de Cabildo.

--Zona 2: Villa Mitre, Bella Vista, Olimpo, Pacífico BB y San Francisco.

--Zona 3: Sporting, Comercial, Libertad, Tiro Federal y La Armonía.

Los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros accederán a los cuartos de final. Allí se enfrentarán: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

En semifinales, también se tendrá en cuenta la tabla de la etapa Regular. En estas dos instancias el equipo mejor ubicado pasará con el empate.

En caso de que la Final de playoff no la gane el número 1 de la etapa Regular, habrá una final extra, a disputarse en cancha de Olimpo.

Además, en el torneo Clausura la división de zonas se realizará de acuerdo a las posiciones del primer semestre de este año.