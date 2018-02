Coronel Suárez: positiva recepción de las nuevas penas por alcoholemia

Después de darse a conocer las nuevas penas para aquellos que conduzcan en estado de ebriedad, el juez de Paz de Coronel Suárez, Federico Lämmle, recordó que la nueva ley “es contundente y taxativa, y no da lugar a apreciación de los jueces”.

“Salir a un restaurante, a una fiesta o una cena con amigos lo hace cualquiera y está bien que esto suceda; pero si lo hace, no debe conducir. No es que tiene a nivel personal una conducta delictiva o irresponsable pero sí lo es en relación al tránsito, por eso las sanciones que se han endurecido”, acotó.

El funcionario remarcó que “la mayoría de la gente está conforme con estas modificaciones y con el hecho de endurecer las penas en este sentido; creo que es un avance nuestro como sociedad”.







De acuerdo a la nueva Ley de Tránsito promulgada en enero último, se establece como obligatoria la sanción de la multa y la inhabilitación para conducir, con retención de licencia, sin lugar a interpretaciones por parte del juez de Faltas competente; es decir, son de cumplimiento efectivo.

Esta inhabilitación será de seis meses para el caso de que el infractor conduzca con un alcoholemia entre 500 y 999 miligramos por litro de sangre. Serán 12 meses para casos de entre 1.000 y 1.500 mg/l. En tanto, la pena será de 18 meses para aquellos que superen los 1.500 mg/l. (Agencia Coronel Suárez)