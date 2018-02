Coronel Dorrego: reparan un tramo de los desagües que se rompió por el paso de una barredora 

La comuna de Coronel Dorrego comenzó los trabajos de reparación de un tramo de la calle frente a la propia sede de gobierno donde se están construyendo los desagües pluviales. Dicho sector se rompió la semana pasada por el paso de una barredora municipal. El accidente renovó las críticas que la oposición venía haciendo por deficiencias en esta obra que se está haciendo en avenida Fuertes, entre Santagada y Presidente Perón.

Incluso, los concejales del Frente Para la Victoria–Unidad Ciudadana habían exigió al Departamento Ejecutivo que “en forma urgente y preventiva” suspendiera los trabajos “hasta que se garantice la viabilidad y seguridad”, pero el municipio decidió avanzar con la obra.

“Me amargué mucho”, admitió el director de Obras Públicas de la comuna, arquitecto Mario García, en relación con la rotura, y explicó que para la realización de los desagües fueron colocaron caños de plástico, que por su conformación “van descomponiendo al suelo las cosas que se apoyan arriba”.

“La clave para esos caños está en el relleno que se hace. Cuando consulté para usar esa tecnología, me dijeron que las paredes que hay en el suelo de Dorrego son excelentes, pero es evidente que quedó aire en el relleno y los ejes verticales de la barredora hicieron que no lo soportara, se rompiera y se hundiera”, explicó.

El funcionario reconoció que hubo un “error técnico porque no estaba bien asentado el terreno”, pero aclaró que la obra todavía tiene la garantía de la empresa constructora, que se hará cargo de las mejoras para evitar nuevos contratiempos.







En este sentido, a principios de esta semana llegaron a esta ciudad ingenieros de la empresa para analizar la situación.

El funcionario dorreguense dijo que se decidió hacer a lo largo del conducto una losa de hormigón arriba del caño. “Con eso nos vamos a asegurar de que el tránsito pesado que pase por la avenida (Fuertes) no tenga inconvenientes”, amplió.

El planteo de la oposición

Horas después de la rotura, a través de una nota enviada a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Susana Lizarrondo, los ediles justicialistas recordaron que el 30 de noviembre del año pasado ya habían alertado, a través de un pedido de informes, que la “obra adolecía de fallas graves en su construcción al haber colapsado, en aquella oportunidad, la estructura”.

“Hoy, el hecho se ha repetido con el hundimiento del desagüe ya terminado en el tramo comprometido, al haber cedido la calle con el paso de la barredora municipal”, destacaron.

“Si bien en esta ocasión se puso en riesgo el patrimonio municipal y la integridad física del conductor de la barredora, también implica un riesgo potencial a toda la comunidad que transite por esta avenida, con la consiguiente responsabilidad que le cabe al municipio frente a la afectación de la salud, patrimonio y seguridad de los conciudadanos”, agregaron.

En el pedido de informes de noviembre, el bloque del FPV-UC había solicitado la suspensión de las obras en ejecución hasta tanto se obtuvieran garantías sobre la fiabilidad de las mismas, pero la petición que fue denegada desde la secretaría de Gobierno, aduciendo que estaban dadas todas las garantías del buen arte de la construcción de dicha obra. (Agencia Coronel Dorrego)