El descargo del conductor que pasó en rojo y provocó un choque: "Me despisté y pasé sin querer"

El conductor que pasó en rojo y provocó un accidente anoche en Chiclana y Donado hizo su descargo en las redes sociales y aseguró que se despistó y pasó "sin querer".

En los comentarios de La Nueva., Luis Roberto Andrada (el ex jefe de Prensa de Olimpo) aseguró que no estaba alcoholizado cuando impactó contra un taxi.

"Aca no hay pseudo piloto ni nada por el estilo. Yo me dirigía a mi casa tranquilamente pensando en las cosas que debía hacer el día siguiente. Me despisté y pasé sin querer en rojo. Ni me di cuenta", comenzó su relato.

"Me hicieron el control de alcoholemia y di como resultado 0", explicó.

Más temprano, fuentes del Hospital Municipal aseguraron que se fue rápido de la guardia y que no se le practicaron análisis.

"Me llevaron al hospital por un corte en la cabeza que arreglaron con la gotita y a correr", agregó y sostuvo que volvió al lugar del accidente y ahí la Guardia Urbana le hizo el test.

En el impacto, tres peatones que esperaban para cruzar se salvaron porque tuvieron una rápida reacción: la Comuna difundió el video.

"Reconocí mi error y los seguros harán su trabajo. No hay que sacar conclusiones si no se saben las causas. Mis bebidas del día: mate, Coca Cola y agua con gas para cenar. Gracias", cerró.