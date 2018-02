Violencia de género: el STM desmintió al secretario de Salud de Coronel Suárez

El titular del Sindicato de Trabajadores de Coronel Suárez, Rubén Allende, insistió con la acusación por violencia de género contra el secretario de Salud municipal, Rogelio Urizar, por el traslado de una trabajadora del Hospital Municipal a otra área de la comuna.

“(En la conferencia en que negaron la acusación) pasaron por alto la puerta cerrada de la oficina de la compañera, ya que desde el 7 de este mes le impen fichar mediante la huella digital y un cerrajero cambió la cerradura de su oficina. Esta orden partió desde la secretaría de Salud”, aseguró.

“Para nosotros existe violencia de género dentro del ámbito laboral, debido a que las órdenes parten desde la secretaría de Salud. La primera carta que le llegó a nuestra compañera decía que podía seguir fichando en el Hospital y que se trasladase a la Municipalidad para una presunta reestructuración. Acá no hubo común acuerdo”, agregó.







Según Allende, el secretario de Salud puede elegir a su personal político pero debe respetar al personal de carrera y la Ley 14.656 (de Empleo Municipal).

“Quiero hacer un llamado a las demás instituciones y al Concejo Deliberante ante este hecho de violencia. Deben expedirse respecto de este tema, no se necesitan pruebas y el principal responsable es el intendente municipal Roberto Palacio”, denunció.

El gremialista dijo también que este acto es violatorio del acta acuerdo firmada en el mes de enero de este año debido a que esta modificación no fue de común acuerdo ni consensuada.

“Si se rompe el acuerdo estamos deseosos de abrir una vez más la paritaria. Queremos que pidan las disculpas del caso”, dijo.







Por su parte, la sindicalista María José Lacoste dijo que este hecho está tipificado como violencia laboral.

“Estamos a días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y nos sumamos -como trabajadoras municipales- a una movida que habrá para visualizar la violencia cotidiana que sufren las mujeres, como en este caso”, explicó.

“Defendemos nuestro convenio colectivo y nuestra ley, y por eso pedimos al intendente que tome medidas para restituir a esta trabajadora en su lugar de trabajo”, finalizó. (Agencia Coronel Suárez)