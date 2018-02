Crimen de Sandra: el dueño de la verdulería desvinculó el ataque de supuestos aprietes

Alejandro Fernández, propietario de la verdulería en Manuel de Molina y Don Bosco donde el sábado Sandra Arbilla (31 años) fue apuñalada y murió, desmintió la versión de un supuesto apriete por parte de miembros del sindicato de verduleros local al aclarar que esas amenazas nunca existieron.

"No tengo problemas con nadie, a pesar de que trabajo en el Servicio Penitenciario (Bonaerense). Hubo un malentendido por parte de la familia de Sandra, porque una vez vinieron del sindicato de verduleros a preguntarnos si teníamos empleados y habilitación", explicó Fernández.

"Siento dolor e impotencia porque todavía no hay nadie detenido por el homicidio, y solamente se escuchan versiones. Hacía no más de 17 días que Sandra trabajaba conmigo, por eso no conozco su entorno familiar", acotó.

"Nunca vi a su novio y estuve sólo dos veces con su hermana cuando la trajo a Sandra a la verdulería. Estamos sufriendo a la par de su familia porque era muy buena chica, respetuosa, con mucha vitalidad porque era joven y se reía mucho; tenía demasiado por vivir. Queremos que esto salga a la luz, que aparezca el culpable y se lo condene como corresponde", concluyó el comerciante.