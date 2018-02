"Sería un idiota si creyera que con la marcha voy a evitar causas judiciales"

El líder camionero Hugo Moyano salió hoy al cruce de las acusaciones en su contra sobre los motivos de la marcha y aseguró que "sería bastante idiota si creyera que con una manifestación" podría evitar el avance de causas judiciales.

Luego de aclarar que no está "imputado en ninguna causa" pese a las denuncias que pesan en su contra por presunto lavado de dinero, desvío de fondos del sindicato y enriquecimiento ilícito, Moyano explicó que el motivo de la marcha tiene que ver con el "reclamo por el pago de un bono".

"Esto no tiene nada que ver con las denuncias periodísticas en las que me acusan de distintas cosas. Primero, no estoy imputando en ninguna causa. Y después, sería bastante idiota si creyera que con una manifestación de estas voy a evitar eso. Siempre respeté a la Justicia", resaltó en declaraciones televisivas.

Por otra parte, el dirigente sindical garantizó que la movilización será pacífica y que no hay posibilidad de desbordes por parte de los sectores que participan.

"Que se queden tranquilos, que por parte de los trabajadores no va a haber ningún tipo de violencia", garantizó. (NA)