Textiles Pigüé y un festejo con duras críticas al gobierno actual

La cooperativa de trabajo Textiles Pigüé recordó el 14º aniversario de su fundación con severas críticas a las política actuales del gobierno nacional que, aseguran, pone en serio riesgo a la industria argentina.

El acto se llevó a cabo en la planta fabril de la ex Gatic, que autogestionan los trabajadores de la desaparecida empresa textil, y contó con la presencia de autoridades locales, gremiales y también algunos trabajadores cesanteados de la empresa Dass de Coronel Suárez.

“Cada vez disfrutamos más los aniversarios aunque estamos pasando momentos cada vez más difíciles. Estamos acostumbrados, tenemos optimismo para trabajar y eso nos ayuda muchísimo. También lo hace el saber que nuestra comunidad está cada vez más cerca de la cooperativa”, afirmó el presidente del consejo de administración, Marcos Santicchia.







“No son sólo los 14 años de cooperativa lo que estamos festejando, sino que somos 120 compañeros los que estamos trabajando; un montón de ellos también cumplen 14 años de cooperativa, y esos cooperativistas hace 14 años que están acá y, más allá de las dificultades que han pasado en ese tiempo, entiendo que nunca han tenido miedo de perder el trabajo, como tampoco lo tenemos hoy por más que estemos pasando momentos difíciles”, amplió.

Durante el acto también se inauguraron calles que recuerdan momentos icónicos de la lucha cooperativa durante 2004: 20 de febrero, día de conformación de Textiles; 12 de agosto, la resistencia a la toma de la planta por parte de los trabajadores; y 22 de diciembre, sanción de la ley de expropiación. Por último, se inauguró un show room de la marca deportiva Fibra, que hace un año lanzó al mercado la Cooperativa Textiles Pigüé





Gravísima

Santicchia aseguró que las políticas promovidas desde el gobierno nacional no han favorecido en lo más mínimo a la industria nacional ni a esta cooperativa.

“Más bien nos ha afectado. En los últimos dos años hemos tenido incrementos del 600% en las facturas de energía eléctrica, y nos ha caído un 30% la demanda”, afirmó.

“Vemos un estado nacional que cierra fábricas nacionales diciendo que no tienen que ver con la política actual o que son ineficientes. Es gravísima esa indiferencia y esa mirada que hay desde el gobierno: cualquiera cierra una fábrica porque es ineficiente, pero no cualquiera se hace cargo de 250 o de 500 personas. Textiles Pigüé sí se hizo cargo de eso; no el Estado. Por eso nos llena de orgullo festejar 14 años de cooperativa y también poder generar trabajo para 120 personas”, destacó.

Dass

También durante el acto, Adriana Barrionuevo, una de las recientes despedidas de la empresa Dass en Coronel Suárez -quien impulsa la creación de una cooperativa de trabajo para confeccionar ropa para la policía- señaló que se acercó a Textiles Pigüé para aprender del funcionamiento de la cooperativa.

"Yo quisiera estar en mi máquina de coser, pero tengo que estar luchando acá para mantener a mi familia", dijo. (Agencia Pigüé)