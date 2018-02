Basura: piden que la Municipalidad tome medidas para que el servicio de recolección no se vea afectado

El concejal Ezequiel Gimeno (PJ-Cumplir), integrante del Directorio de la empresa Bahía Ambiental Sapem, contó esta mañana que con sus compañeros mostraron su oposición a la decisión que tomó la Municipalidad de no recolectar la basura los feriados y que llevó a varios días con Bahía tapada de basura.

Según relató en diálogo con Panorama de LU2, el edil estuvo en la reunión de directorio del viernes y allí se explicó que el día previo al inicio del fin de semana largo por Carnaval se comunicó desde la Comuna que no se iba a juntar los residuos uno de los feriados, para ahorrar cerca de un millón de pesos.

Ante esta situación, en asamblea luego los trabajadores prefirieron no trabajar ninguno de los feriados, que cayeron lunes y martes, lo que produjo un retraso en la recolección que afectó a la ciudad hasta la tarde del viernes y que causó el malestar de los vecinos y diversos problemas de salubridad.

"El directorio no compartió la decisión, creemos que hay otras formas de recortar", manifestó Gimeno antes de pedir previsión para el próximo fin de semana largo que arranca el 29 de marzo, con Jueves Santo e incluye el lunes, con el feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

"Si se debe a una nueva tendencia [no trabajar en feriados], se podría haber anticipado para poder coordinar cuestiones de logística de la empresa", agregó y explicó que para Navidad y Año Nuevo no se trabajó y no hubo problemas.