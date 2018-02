Parrilli afirmó que el Gobierno hace "inteligencia interna y espionaje a políticos"

El exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli advirtió hoy que en el país existe "inteligencia interna y espionaje a políticos", luego de que se difundieran nuevas escuchas de la ex presidenta Cristina Kirchner, por las que responsabilizó al mandatario Mauricio Macri y al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

"La difusión de las escuchas es muy grave y está orquestado por Macri con (la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia) Silvia Majdalani, más la connivencia de (el camarista Martín) Irurzun, (el fiscal federal Guillermo) Marijuan y (el juez federal Ariel) Lijo. Ellos son los responsables directos", denunció Parrilli.

En declaraciones a FM La Patriada, el exfuncionario se quejó de que "Lorenzetti está permitiendo esto, es un cómplice silencioso del gobierno".

"Los jueces y los encargados de velar por los derechos constitucionales están cometiendo los ilícitos penales con la complicidad del poder ejecutivo", subrayó. Parrilli confirmó que volverá a presentar una denuncia por la difusión de escuchas y advirtió que "están haciendo inteligencia interna y espionaje a políticos, escuchan las grabaciones para saber qué piensa Cristina Kirchner del resto de los dirigentes".

"A mí me investigaron ocho meses y no encontraron nada, no hay delito. Me hicieron seguimiento personal, me pincharon los teléfonos. Estamos viviendo en un Estado policial", señaló.

También, consideró que "hay una persecución política y mediática implementada por los jueces serviles al poder".

"Así como en los 70 utilizaban a los militares para interrumpir las democracias, hoy utilizan a los medios y al Poder Judicial", agregó.

Las escuchas de nuevos audios de conversaciones telefónicas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, entre la senadora Cristina Kirchner y Parrilli se conocieron este lunes en un programa radial. En ellas aparecen duras críticas de la exmandataria al presidente Mauricio Macri, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, la ex diputada Margarita Stolbizer y dirigentes peronistas. (NA)