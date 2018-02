"Me gustaría ver a Cristina más cerca de la gente y en la marcha", dijo Bonafini

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó hoy que le gustaría que la expresidenta Cristina Kirchner esté "más cerca de la gente" y "que vaya a la marcha" convocada por diferentes sectores sindicales para este miércoles.

"No me gusta que para hablar con ella tengas que hablar con otra persona, me parece que tendría que empezar a atender el teléfono porque todos queremos hablar con ella. Me parece que hace falta verla más, que esté en la calle", señaló.

La dirigente consideró que si va a la movilización "la gente se va a acostumbrar a verla" y "la van a cuidar".

Además, Bonafini sostuvo que la marcha no fue convocada por el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, sino que solamente es "uno de los que va a participar".

En este sentido, la referente de derechos humanos consideró que la medida de fuerza es "de todos los sindicatos que están trabajando" y de "los que la están peleando hace años".

"No es la marcha de él (por Moyano) . No sé qué pide él. En realidad él pide pocas cosas o nada, cosas muy siniestras. En la marcha va a haber de todo, los que piden paritarias, los médicos, los pibes que matan en la calle...", precisó.

Bonafini apuntó, además, contra los gremios que no van a adherir a la medida y los acusó de "arreglar con el Gobierno", aunque confió en que "la gente de esos sindicatos va a ir igual".

Por otra parte, la líder de Madres de Plaza de Mayo opinó que "a medida que va pasando el tiempo" la oposición "se va a ir armando sola".

"Esto es como un vendaval o una tormenta que arrasó con todo, después se limpia y se va acomodando. Hay que limpiarse un poco porque siempre queda algo que está medio sucio y después armarlo con lo mejor que queda. Yo no estoy de acuerdo con algunos personajes que son muy siniestros, pero depende de quien lo esté armando", agregó. (NA)