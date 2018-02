Formigo: "Tenemos que ganar los cuatro partidos que nos quedan"

Villa Mitre aún no pudo ganar en el 2018. Entre Copa Argentina y Federal A acumula dos empates y tres derrotas. Claro que ante Ferro de General Pico al menos pudo convertir su primer gol en el año. El mediocampista Ramiro Formigo, autor de esa conquista, reflejó el momento tricolor.

De cara al choque ante Estudiantes en Río Cuarto, el domingo a las 20.30, al volante le sobra fe.

“En la primera fecha (derrota ante Juventud Unida de San Luis 1 a 0) no arrancamos de la mejor manera. Pagamos muy caro un centro que no supimos defender y nos quedamos con las manos vacías. Después, con Alvarado y Ferro, hicimos muchísimos méritos para quedarnos con los tres puntos, pero fallamos en los últimos metros. No estamos acertando al arco y tampoco estamos ligando. Y en ambos partidos, tuvimos un error y nos costaron goles importantes”, dijo a modo de análisis.

Formigo notó algunos cambios positivos en el equipo, pese a que no pueden ganar.

“Me gustó que estamos intentando jugar más con la pelota sin perder esa actitud de querer presionar y ahogar el rival”, dijo.

Para el mediocampista, la clasificación no es una utopía.

“Obviamente, no pierdo la ilusión. Tenemos que ganar los cuatro partidos que nos quedan. Es difícil, pero no imposible”, se la jugó "Piru".

Además, se refirió a Estudiantes de Río Cuarto, el próximo adversario.

"No conocemos mucho del rival, pero nuestro DT (Cristian Domizi) sí porque ya lo enfrentó. Sabemos que va a ser duro, pero esperamos hacer un partido como los ultimos dos y que se nos abra el arco”, se ilusionó.

Finalmente, se refirió a su buen presente futbolístico.

"Me siento bien y con confianza. Espero dar lo mejor de mí para que le sirva al equipo y podamos llegar lo mas lejos posible", concluyó.

Deciden el futuro

Este jueves, a las 22, se llevará a cabo la asamblea de asociados en la sede de Villa Mitre (Garibaldi 149).

En la misma se decidirá sobre la construcción de una moderna edificación de tres pisos, paralela y unificada a la sede actual de la entidad tricolor.

El proyecto consta, nada menos, de tres plantas de 400 metros cuadrados cada una, conectadas entre sí con pasillos a la actual construcción.