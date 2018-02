Bullrich defendió a Díaz Guilligan al diferenciar la vida "privada" de la "pública"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que "no es lo mismo haber hecho una cuenta en la vida privada que haberla hecho en la vida pública", al evaluar la renuncia del funcionario Valentín Díaz Guilligan, luego de que se lo vinculara a fondos no declarados en Andorra.

"El que viene de una actividad privada quizás tiene cuentas antes y quizás es mejor tener cuentas antes y no tener cuentas producto de haber sido funcionario. No está bien no declararla pero no es lo mismo", afirmó Bullrich en declaraciones al canal A24.

"Muchos funcionarios de nuestro gobierno, cosa que es bueno, no son todos políticos, vienen de la vida privada, tuvieron actividades privadas", agregó.

La ministra consideró que en el caso de Díaz Guilligan, "el hecho importante" es el de "tomar decisiones a tiempo", al opinar sobre el desplazamiento del subsecretario general de la Presidencia.

"Es muy asimilable a lo que sucedió con (Juan José) Gómez centurión, antes de generar la prueba, de tener algún informe decidió apartarse", dijo.

Tras aclarar que "prácticamente no lo conocía" a Díaz Guilligan, señaló que en el Gabinete se lo consideraba "una persona eficiente" y que su salida significó "una pérdida para todo el gobierno por su eficiencia y su capacidad". (NA)