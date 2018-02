“Nuestra intensidad será clave”, afirmó Jamaal Levy

Por Ricardo Sbrana – Enviado a Santiago del Estero

¿Quién saldrá mejor parado entre dos rivales que llegan desgastados por el trajín de cotejos en los últimos días, con ausencias y jugadores con molestias? Es el gran interrogante que plantea para hoy la visita de Bahía Basket a Quimsa.

Al igual que su rival, el de nuestra ciudad va a encarar su cuarto partido en los últimos ocho días. Será en el estadio Ciudad, a las 22 y con arbitraje de Jorge Chávez, Leandro Lezcano y Jorge Barotto.

Para esta etapa de la gira bahiense será baja Hernán Jasen, a quien el cuerpo técnico le dio descanso tras la agenda cumplida en Buenos Aires. En cuanto a Gerson Santos, quien arrastra una molestia en su talón derecho, verá acción si no siente dolor en los minutos previos.

Bahía –11º, con 50% de victorias- lo afrontará con buen semblante tras ganarle a Boca Juniors en suplementario. Al margen del resultado, el equipo dirigido por Sebastián Ginóbili mostró signos de juego positivos, sobre todo en defensa.

“Estamos mucho mejor en lo anímico. Los últimos partidos han sido de rendimiento colectivo algo bajo y estamos buscando tener una mejor línea de juego. Contra Boca no sé si tuvimos gran volumen de juego, pero el equipo mostró otra imagen, otra actitud y a partir de ahí pudimos estar en juego y construir algo. Por suerte salimos con la victoria”, dijo Jamaal Levy.

Gerson Santos, marcando a Nicolás De los Santos, vuelve a estar en duda para hoy. Atrás, Luciano Parodi, quien le metió 27 puntos a Boca.

El histórico ala-centro de Bahía agregó que la intensidad en ambos aros será clave para ganar y cerrar la herida de la abultada caída ante los santiagueños en el Casanova.

“En Bahía, por lo menos en el primer tiempo les hicimos jugar un partido medio feo pero nos pudimos mantener. Después no pudimos sostener la intensidad. En el último cuarto nos sacaron ventaja con el juego físico y estructurado que proponen. No tuvimos otra velocidad para crecer. Nuestra intensidad (hoy) será clave más allá del desgaste que tengamos de los últimos partidos. La intensidad tiene que ser nuestro ADN. A partir de eso, sumar volumen de juego”, agregó el panameño.

Así están las posiciones en la Liga Nacional.

Estarán a disposición Facundo Corvalán, Luciano Parodi, Santiago Vaulet, Máximo Fjellerup, Juan Pablo Vaulet, Leandro Bolmaro, Bautista Lugarini, Gonzalo Iglesias, Rodrigo Gerhardt, Jamaal Levy, Jorge Díaz y Gerson Santos.

Rival con cambios

En el equipo dirigido por Silvio Santander está prácticamente descartada la presencia del base titular, Juan Ignacio Brussino. Sufrió un desgarro en el muslo derecho y se perdió los últimos tres juegos, incluido el que Quimsa ganó en Bahía. Además, esta noche podría debutar un nuevo extranjero: Lee Damon La Quinton Ross, un ala-centro de 26 años y 2m03 que llega hoy para reemplazar a Jeremiah Massey (baja por desgarro en bíceps de la pierna izquierda).

Silvio Santander, entrenador de Quimsa.

“Queremos ver si podemos recuperarnos, porque venimos de competir en la última gira con seis jugadores, más algunos chicos que nos dieron un apoyo. Estamos con un plantel corto. De por sí, porque Quimsa no usó la ficha Sub 23 y por los lesionados. Quiero ver cómo estamos de sanos y recuperados para competir, porque Bahía nos lleva a hacer todo a máxima intensidad. No esperamos un partido de otras características”, dijo Silvio Santander, técnico de Quimsa (cuarto con 66,7% de victorias).

Para la Fusión, al igual que Bahía, sumará esta noche cuatro juegos en los últimos ocho días, luego de los tres de su gira bonaerense (victorias ante Bahía y Peñarol, derrota con Quilmes).

El local cuenta con Nicolás De los Santos, Leonel Schattmann, Sebatián Vega, Roberto Acuña, Novar Gadson, Torin Francis y los juveniles Gabriel Kalalo, José Montero y Sebastián Lugo, entre otros.