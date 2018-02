“No es un héroe, es el asesino de mi hijo”, dijo la madre del ladrón que mató Chocobar

La madre del joven de 18 años asesinado por Luis Chocobar tras el robo a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en diciembre pasado sostuvo en las últimas horas que "el policía es el asesino de mi hijo, no es un héroe".

"Acá hay una sola cosa en claro: el policía es el asesino de mi hijo. No es un héroe ni defendió a nadie", sentenció Ivonne Kukoc, la madre del adolescente que falleció el pasado 12 de diciembre tras recibir varios disparos de parte del policía Chocobar.

"Si hubiera sido héroe, el turista no hubiera sido apuñalado ni le hubieran robado. Él apareció después de que pasó todo. El policía no sabía ni quien había apuñalado, sólo sabía que salieron corriendo dos personas. No veo que sea una legítima defensa, no estuvo defendiendo a nadie ni defendiéndose a sí mismo", dijo la mujer.

En declaraciones a Radio con Vos, Kukoc comentó que decidió hablar porque se "cansó de escuchar muchas mentiras" sobre el caso.

"Dijeron que mi hijo era de una banda, que era un delincuente, que él apuñaló al turista, que quiso agredir al policía y por eso le tiró. Esas cosas no son así", indicó.

El policía que defendió al turista estadounidense se siente "abandonado por la Justicia"

La madre del joven contó que su hijo cometió robos, que pasó por el consumo del alcohol y las drogas, y aseguró que le costó que la ayudaran a concretar su internación porque supuestamente le decían que "tenía que ser más adicto para que llegara a un grado que pudieran internarlo".

Su versión

Durante la entrevista radial, Kukoc contó su versión de lo ocurrido el 8 de diciembre pasado. Según la mujer, ese día su hijo y su compañero asaltaron al turista Joe Wolek, pero fue su amigo el que lo acuchilló.

Tras el robo, los dos se escaparon, y su hijo habría sido interceptado a los pocos metros del lugar por un amigo que iba con otra persona en una moto, y que le pidieron que devolviera la cámara.

En ese momento, y según los dichos de la mujer, su hijo les dio la cámara, ahí fue cuando comenzaron los disparos y él corrió. Tras recibir varios disparos, el adolescente fue trasladado a un hospital donde falleció cuatro días después.

El gobierno se hará cargo de la defensa del policía acusado de matar a un ladrón que atacó a un turista

Por el hecho, Chocobar, que es efectivo de la Policía Local del municipio bonaerense de Avellaneda, fue procesado por homicidio en la causa en la que se lo investiga por "exceso de legítima defensa" y en la que fue embargado por 400 mil pesos.

Este jueves, el presidente Mauricio Macri junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldaron el accionar del efectivo y confirmaron que se harán cargo de la defensa legal del imputado.