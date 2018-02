“El que habla mal de Messi nunca tocó una pelota”, declaró Tevez

En una entrevista realizada hoy en Líbero, Carlos Tevez se refirió a Messi, la selección, los ídolos de Boca y, además, comparó a Cardona con un histórico número 10 del "Xeneize".

El "Apache" respaldó al crack rosarino y aseguró que “no creo que haya un jugador que juegue siempre bien como él. Es algo que no podemos discutir nunca".

Además, defendió al resto de los jugadores que integran la selección nacional, y manifestó: "de fracaso pueden hablar Maradona, Ruggeri o Kempes, que la ganaron".

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre el máximo ídolo de la historia de Boca, Carlitos prefirió evitar las polémicas y le tiró flores a los hinchas: "El mayor ídolo de Boca es la hinchada".

Refiriéndose a su salida, sostuvo: "cuando me fui, estaba vacío y ahora que volví, volví lleno. Sé que con esta camiseta no te podés relajar. Todo el mundo está esperando que tengo para dar. Y me siento pleno, contento y tengo más posibilidades de ser el Carlitos que quiero".

Los tiempos han cambiado y Tevez lo sabe mejor que nadie. El delantero, que cumplirá 34 años el próximo lunes, afirmó: "yo para que coreen mi nombre tuve que ganar la Copa Libertadores. Hoy jugás tres partidos bien y la hinchada ya canta tu nombre. Los tiempos cambian".

Para finalizar, el ídolo elogió a Cardona y lo comparó con un histórico de la institución: "me hace acordar mucho al Beto Márcico", expresó. (TyC Sports y La Nueva.)