"De boluda no me tomás", le dijo Cinthia Fernández a un notero

La bailarina Cinthia Fernández, que atraviesa una crisis con el futbolista Matías Defederico, protagonizó un fuerte cruce con un cronista.

Martín Salwe, del programa Los Ángeles de la Mañana, le preguntó por el papá de sus tres nenas —Charis, Bella y Francesca— y la charla terminó en una pelea.

Ante la negativa de Cinthia de hablar de la crisis con el futbolista, el notero le dijo: “¿Estás triste? Igual, estás de festejo, Cinthia…”. El comentario indignó a Fernández, quien le respondió enojada: “Vengo a cumplir con mi trabajo, así que sos un poquito desubicado”.

Entonces, el periodista le repreguntó: “¿Esto es trabajo?” y Cinthia le contestó: “Sí, es trabajo venir a hacer la tapa”.

Tras subirse a su camioneta, Fernández bajó la ventanilla y descargó su furia contra Salwe: “Que te quede bien claro que no estoy de fiesta. Vengo a cumplir con mi trabajo. Tengo que cumplir con mi agente de prensa. ¡Aprendé a ubicarte y a ser respetuoso! No estoy de joda. Mirá la nota, a mí de boluda no me tomás”. (nexofin.com y La Nueva.)