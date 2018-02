Después de 8 años, Coki Ramírez habló de su "romance" con Marcelo Tinelli

La cantante cordobesa Coki Ramirez se animó y habló de su relación con Marcelo Tinelli, después de ocho años en que explotara su "romance" televisivo en ShowMatch.

Coki dijo, en una entrevista en el programa Intrusos, que el conductor la tenía bloqueada en su celular desde el intento fallido de participar en el Bailando junto a la Mole Moli como pareja.

"¿Cómo que te tiene bloqueada?", le preguntó Jorge Rial. Y Coki explicó: "Sí, fue porque le mandé un audio a Hoppe cuando me dijeron que me daban de baja del programa por un tema en el que yo no tenía nada que ver. Que era el de la Mole con los galgos. ¡Le dije de todo! Entonces Marcelo me llamó enojado. Y se enojó peor cuando le nombré a la hija (protectora de animales) en medio de todo. Después de ahí me bloqueó".

Ante esta explicación, los panelistas y el conductor mencionaron que había “demasiada confianza” entre ellos como para que hablaran de ese modo en privado. Y aseguraron que Tinelli no llamaba en forma personal a otras participantes del bailando.

"Hubo besos varios (risas). Quiero aclarar que hablo de esto porque ustedes me preguntan. Él ahora está en pareja. La pasé muy bien, sobre todo al aire. "¿Y atrás de cámara?", le preguntaron "también", contó Ramírez.

Y agregó: "No me consideré su novia o amante. Fue como una novela, algo muy lindo. Yo estaba flotando". (Clarín y La Nueva.)