Trump acusó a sus funcionarios, a la oposición y al FBI de abuso de poder

El presidente Donald Trump acusó hoy a las cúpulas del FBI y del Departamento de Justicia de manipular información para justificar la vigilancia a un asesor del mandatario, en medio de la creciente expectativa por la publicación de un informe interno del Congreso que podría desnudar mentiras y excesos en la investigación oficial.

"Los máximos líderes e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia politizaron el sagrado proceso de investigación en favor de los demócratas y en contra de los republicanos, algo que hubiese sido impensable hasta hace poco. ¡Por fuera de las cúpulas, hay grandes personas!", tuiteó esta mañana Trump.

Ayer, un funcionario de su gobierno había adelantado a los principales medios del país, en condición de anonimato, que el presidente podría publicar hoy el famoso documento secreto que redactó el equipo del congresista republicano Devin Nunes, un aliado de la Casa Blanca que preside la comisión de Inteligencia de la Cámara baja.

Tanto esa comisión como la de Inteligencia del Senado investigan hace meses la posibilidad de que la dirección de la campaña electoral de Trump se complotó con el gobierno ruso de Vladimir Putin para boicotear a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

Pero fue la investigación paralela del FBI la que logró demostrar varios encuentros secretos entre importantes miembros de la campaña de Trump y funcionarios o enviados del Kremlin. Dos de estos ex asesores ya fueron imputados y hasta acordaron cooperar con la Justicia.

Sin embargo, en medio de la laberíntica investigación se conoció que una de las autorizaciones para espiar a una de las personas cercanas a Trump se hizo en base a un informe que contenía información falsa y que, al menos en parte, había sido financiado por el Partido Demócrata.

Eso sería lo que confirma y demuestra cabalmente el informe interno de la comisión de Inteligencia de la cámara baja del Congreso, que el presidente podría hacer público hoy.

Según versiones periodísticas, el informe sostiene que, en la primera mitad de 2017, el FBI habría aportado datos sesgados al juez que autorizó la extensión de las escuchas y vigilancia sobre Carter Page, uno de los asesores de política exterior de la campaña de Trump sindicado por la investigación de la agencia de seguridad como un posible agente ruso.

Las pruebas para esa autorización judicial se basaron en un informe elaborado por la consultora de investigación e inteligencia, Fusion GPS, y especialmente por el ex espía británico Christopher Steele. Este trabajo había sido financiado en parte por la cúpula del Partido Demócrata y por la campaña electoral de Clinton.

Por eso, Trump hoy también tuiteó una reciente declaración de Tom Fitton, presidente de Judicial Watch -una fundación conservadora- y simpatizante del gobierno.

“You had Hillary Clinton and the Democratic Party try to hide the fact that they gave money to GPS Fusion to create a Dossier which was used by their allies in the Obama Administration to convince a Court misleadingly, by all accounts, to spy on the Trump Team.” Tom Fitton, JW