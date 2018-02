Midget: "Me di cuenta lo que es andar fuerte", dijo Leandro Campos

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El Midget actual no solo premia y enaltece a quienes poseen las mejores armas, sino que también se guarda algunas migajas en reconocimiento al trabajo y sacrificio.

Una muestra de ello fue lo ocurrido el pasado viernes con Leandro Campos, quien desde el anonimato se ganó un lugar entre los candidatos de la fecha tras adjudicarse la segunda semifinal más rápida de la jornada.

Si bien el resultado final no colmó las expectativas del torquinstense (fue 6° en la prueba concluyente), el análisis global indica que finalmente pudo concretar las aproximaciones al plano puntero evidenciadas desde el inicio del ciclo.

“Por fin obtuvimos un buen resultado y dejamos atrás tanta mala suerte. Esperábamos un poco de fortuna pero no tanta de golpe como la que tuvimos la fecha pasada. Nos tocó una buena serie y una mejor semifinal, cosas que nunca nos habían pasado en fechas anteriores. Acá se tiene que dar todo, no basta solo con un buen auto. El factor suerte es preponderante en el Midget”, sostuvo Lea.

“No pude largar la final como en la semi y eso me complicó. En semejante carrera y con esos pilotos al lado, si no te aseguras una buena largada es difícil pelear los primeros puestos. Por allí tendría que haber observado la pista antes de correr para ver por dónde me convenía girar, porque después, en carrera, nunca supe por dónde llevarlo y eso me tiró para atrás”, lamentó.

Proveniente del Karting de tierra, Campos no tuvo mayores dificultades para adaptarse al derrape del Midget. Su principal obstáculo no pasó por lo conductivo, sino por la limitación que le generaba el déficit mecánico.

Afortunadamente, y gracias a la iniciativa de Maximiliano Hardoy, el oriundo de Torquinst aseguró un fierro capaz de permitirle dar el salto cualitativo esperado.

“Con lo que corríamos antes nos defendíamos como podíamos. Cuando me senté en este auto me di cuenta lo que es andar fuerte. Lo acelero y siento el golpe en la espalda de la tracción que tiene y lo rápido que puede andar. El otro se la pasaba patinando y no me dejaba dar más que eso”, contó.

“Con Maxi teníamos buena onda de charlar en los boxes y compartir carreras. Y cuando decidió bajarse me tuvo en cuenta, me llamó y me lo ofreció. Yo no quise la oportunidad de adquirir un auto completo y de punta. El tema es que, lógicamente, los costos para andar adelante son otros y en ese sentido me estaría faltando trabajar más en el presupuesto porque hoy estoy en la cuerda floja”, reconoció.

Pues bien, luego de semejante faena, el desafío y la apuesta de Campos se redobla para esta noche, cuando deba salir a pista a intentar revalidar lo hecho, o bien mantenerse; tarea difícil si la habrá en el Midget…

“La idea es tener regularidad en resultados y dejar en claro que no fue una sorpresa. Para lograrlo no solo dependo del manejo y la suerte, sino que el aspecto económico juega un papel importantísimo en esto. Por suerte Maxi (Hardoy) no deja ningún detalle sin trabajar y sin observar, lo cual me da mucha tranquilidad al momento de subirme al auto”, redondeó.

Al todo o nada

Esta noche, el fanático del Midget será testigo de uno de los momentos cruciales en el devenir del campeonato.

La duodécima fecha del Estival 2017/18, última del tramo regular, definirá quienes, desde el próximo viernes, comenzarán a batirse por el tan anhelado “1”.

A saber, con 27 puntos en juego, son 11 los pilotos clasificados hasta el momento: Luciano Vallejos, Esteban Mancini, Roy Altamirano, Matías Lastra Meler, Roberto Calahorra, Claudio Roth, José Giambartolomei, Brian Altamirano, Kevin Altamirano, Sebastián Burgos y Luciano Franchi (los dos últimos por sumatoria de puntos).

Gustavo Zennaro, Daniel Altamirano y Fernando Caputo (de asistencia perfecta en playoff), de mantenerse entre los doce, elevarían la nómina a 14 pilotos. Cifra que podría llegar a 15, en caso de que no triunfe ninguno de los mencionados.

En términos numéricos, quienes pueden desplazar al Feti del último cupo clasificatorio (reúne 93.25 puntos), son:

Francisco Giambartolomei (14° a 11.25), Luis Vallejos (15° a 14.25), Emiliano Urretabiscaya (16° a 17,50), Federico Brezina (17° a 18), Federico Hidalgo (18° a 19.50), Nicolás Palma (19° a 24) y Mariano Pérez (20° a 27).

La lucha por la candidatura promete derramar sudor y lágrimas. No hay margen de especulación alguna, será al todo o nada. ¡Hoy se juegan la última carta!

Campeonato

**1) Esteban Mancini, 155.75; 2) Sebastián Burgos, 132.50; 3) Luciano Vallejos, 132; 4) Luciano Franchi, 123.50; 5) Claudio Roth, 115.75; 6) José Giambartolomei, 114.25; 7) Brian Altamirano, 113.50; 8) Kevin Altamirano, 110.25; 9) Gustavo Zennaro, 103; 10) Roy Altamirano, 97.75; 11) Daniel Altamirano, 94.75; 12) Fernando Caputo, 93.25