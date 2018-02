No tomar antes de conducir

Una de las fábricas de cerveza tradicionales del mundo -en la actualidad ocupa el séptimo lugar de ventas en el planeta; fue fundada en 1873- presenta por estos días una publicidad donde se recomienda no conducir si se ha bebido, utilizando la palabra de Jackie Stewart, una leyenda del mundo de la Fórmula 1, tres veces campeón mundial.

Curiosa combinación entre una fábrica de bebidas alcohólicas y un hombre que a sus 79 años de edad sigue siendo un referente en materia de seguridad, ya que, luego de retirarse del automovilismo, se dedicó a generar más seguridad a los corredores, proponiendo el uso de cascos, cinturones de seguridad, buzos antiflamas, zonas de escape, barreras de protección y centros médicos en los circuitos.

No tomar alcohol si se va a conducir sigue siendo una de las recomendaciones más acertadas y preventivas contra los accidentes de tránsito.

Porque está demostrado que tener alcohol en la sangre afecta las condiciones de un conductor, aumentando las posibilidades de un accidente, poniendo en riesgo al conductor y a terceros.

Bahía Blanca ha logrado un porcentaje muy interesante en el tema, ya que, de acuerdo a los controles realizados por los inspectores municipales, apenas el 5 por ciento registró resultados positivos, que exceden el porcentaje establecido como adecuado para manejar.

La provincia ha reformado la ley que rige en la materia, estableciendo que a todo aquel que registre más de 0,5 se le retendrá la licencia de conducir por un mínimo de seis meses, lo cual representa un castigo por demás importante.

No hay dudas de que el control y el rigor resultan clave a la hora de mejorar la conducta de los conductores, sobre todo en un país donde, por una cuestión cultural, muchos ignoran y menosprecian las leyes vigentes y aplican sus propios criterios, con consecuencias nefastas.

A este panorama de sanciones -la multa por alcoholemia positiva es actualmente la más elevada dentro de las establecidas-, se seguirá desarrollando una adecuada campaña de concientización, las cuales tienen un efecto positivo.

El objetivo es llegar a la tolerancia cero, una meta casi utópica, a la que sólo se puede aspirar si se sigue implementado este tipo de medidas.