Urizar: “La denuncia del STM es totalmente improcedente”

El secretario de Salud de Coronel Suárez, Rogelio Urizar, sostuvo que la denuncia realizada días atrás sobre su persona por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales por presunto abuso de autoridad y violencia de género “es totalmente improcedente”.

En relación al caso que motivó la denuncia -el reemplazo de una jefa administrativa del Hospital Municipal, a la cual se pidió trasladar a otro sector de la municipalidad-, el funcionario contó que “cuando me hice cargo de esta secretaría la intención era y es reordenar el hospital, con medidas como prohibir el uso de celulares dentro del mismo, o cambiar una jefa de área; ahí termina mi actividad en cuanto a manejo de personal, ya que a partir de esa instancia el caso lo maneja Recursos Humanos”.

Al respecto, dijo que solo se atuvo a enviar una nota al área de Recursos Humanos para reestructurar los servicios para lograr un hospital más ordenado.



Por su parte, la directora de Recursos Humanos, Sandra Díaz, señaló que se está llevando a cabo una reestructuración en el hospital para brindar mejores servicios.

“Se ha tomado esta medida en todas las áreas; no hay motivos personales ni persecuciones. Urizar de ninguna manera maltrató al personal y el traslado de una jefa de área fue debidamente notificado. Al personal le respetamos su jerarquía y se le dan funciones similares, no se lo cambia para realizar otras tareas”, agregó.

En tanto que Cesar Elorriaga, asesor letrado de la Municipalidad, dijo que “estamos atentos a una denuncia que quiera realizar el STM o la presunta damnificada”.

“El miércoles tenemos una audiencia en el ministerio de Trabajo para fundamentar nuestra medida, a la cual concurriremos. No comenzaremos acciones legales contra el Sindicato por esta denuncia pública”, sostuvo.

Mucamas

En cuanto al problema con el servicio de mucamas, Urizar sostuvo que “el cambio de personal se debe a cuando falta una mucama en un sector y se la envía a otro”.

“Esto no se puede anticipar con una semana de anticipación, debido a que son imprevistos y se trata de cubrirlos; esto está contemplado en el convenio colectivo de trabajo. Solo una mucama no estuvo de acuerdo con la nota”, finalizó. (Agencia Coronel Suárez)