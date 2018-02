El Juego de las Estrellas de la NBA terminó siendo más de lo mismo

La edición 67 del Juego de las Estrellas ya es historia, con el estreno del nuevo sistema de armado de los equipos mediante un sorteo. Que mezcló a los 24 jugadores seleccionados, sin importar la Conferencia, y el resultado fue el mismo de siempre, una secuencia continuada de conversiones.

La única diferencia fue que en lugar de ser el equipo de la Conferencia Este, llevó el nombre de Equipo LeBron, al ser el alero de Cleveland Cavaliers -LeBron James- el capitán y jugador más valioso en la victoria por 148 a 145 frente al Equipo Stephen, con el base de Golden State Warriors -Stephen Curry- como capitán.

“That’s what you wanted, and we gave it to y’all!” #NBAAllStar pic.twitter.com/OORYqza5p5