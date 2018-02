Video: el incómodo momento de Ulises Bueno en el programa de Mirtha Legrand

El cantante Ulises Bueno, de 32 años, participó ayer en el programa de Mirtha Legrand y pasó un momento incómodo cuando le preguntaron sobre un tema que había pedido no hablar.

Uno de los invitados, el periodista de TN especialista en policiales, Juan Ignacio González Prieto se metió en la conversación y generó un momento tenso.

"Él tuvo un robo muy importante en su casa", le mencionó el periodista a Mirtha, y el cantante no tuvo otra opción que explayarse y hablar sobre este hecho.

Ulises sufrió un robo de 3 millones de pesos y un kilo de oro en joyas en su casa en Córdoba en febrero pasado mientras él estaba realizando un show.

Aunque la conductora de los almuerzos aclaró que no habían hablado de ese episodio por un pedido expreso de Bueno: "El no quiere hablar de ese tema. A mí me dijeron, 'él no quiere hablar de eso al aire'. Y yo no traiciono".

Además, Mirtha se dirigió al periodista y le dijo: "Vos metiste la pata".

"Yo me sentí violado. A mi casa entró gente sin forzar una puerta o una ventana. Entraron por la puerta grande. Desde ese momento me sentí tan impotente que no pude volver más a la casa. Después de eso con mi señora (Melisa Ferraris) nos distanciamos y entramos en trámite de divorcio", detalló.

"Mirá, no quería hablar del tema pero finalmente dijiste lo tuyo.Estos temas hay que hablarlos", expresó el cantante.

"Yo tenía empleados en los que confiaba ciegamente. El jardinero trabajaba en mi orquesta pero por problemas con el alcohol lo sacaron. Yo le quise dar una mano y lo llevé a casa a trabajar porque no quería dejarlo en la calle", continuó con su descargo.

Por último, contó como está la investigación: "La fiscal va buscando por el lado de él y coinciden muchas cosas porque hizo muchas compras que para él eran imposibles. Muy sospechoso. Entonces los detuvieron, pero yo no lo festejé. Realmente me puse contento porque existe la justicia pero no me alegré, sino que sigo dolido porque una persona que confiaba me traicionó". (Clarín y La Nueva.)