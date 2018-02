Jano, otro Martínez que apunta bien alto

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

"Terminamos el entrenamiento y Ariel le dijo al grupo que mañana 19.30 (por el viernes) había que estar y cuando nos pusimos a elongar se acercó a mí y me dijo que venga con el equipo, que me cambiaba. No le dije nada, pero puse una cara de contento...".

Ariel es Ugolini, entrenador en jefe de Villa Mitre. Y quien puso cara de contento e inmediatamente le contó a su familia la "buena nueva" es Jano David Martínez.

Sus cinco puntos y el alley-oop que dibujó con Franco Amigo trascendieron las fronteras del Torneo Federal y del básquetbol.

Su actuación, en imágenes

Fue en su primer partido en la categoría, el último viernes y ante Jorge Newbery (C. de Patagones) y, si bien mucho tiene que ver el presente -y el futuro- de su hermano Lautaro, Janito comenzó hace un tiempo a edificar su propia carrera.

"Salí de entrenar y avisé en el grupo de familia que tenemos (WathsApp) que iba a estar en el equipo. Se hizo muy larga la espera, porque el partido era de noche y tenía muchas ganas de jugar", le contó a La Nueva.

Cuando fue llamado por Ugolini, a 1m27 del final del juego, el infantil de 1,74 metros cumplió 14 años, 9 meses, 21 días y poco más de 9 horas.

"Ariel me dijo que juegue como lo hago en los entrenamientos. Así que entré y la pedí. Hice la jugada, tiró Harina, erró, agarró el rebote y me la pasó. Pedí el pick and roll al eje y quedé solo, entonces la tiré", detalló.

Allí recibió sus primeros aplausos, aunque la gente no alcanzó a comentar esa jugada que enseguida quedó atónita con la siguiente.

"Me acuerdo que atacó Newbery y se la robamos, (Federico) Harina me la pasó, lo vi a (Franco) Amigo y le di la asistencia porque pensé que si la tiraba yo me iban a tapar", aclaró.

Amigo también dio su versión de lo ocurrido.

"La jugada fue cien por ciento espontánea. Si bien cuando hay chicos que debutan uno como mayor quiere y busca que los puntos los hagan ellos, Jano en los entrenamientos siempre intenta y arriesga pases donde nadie los ve, por eso cuando salió el defensor sabía que iba a intentar pasármela de alguna forma. Y así fue. Menos mal que entró y no la arruiné. Al final se terminó luciendo más con el pase que si hubiese metido la bandeja", mencionó el alero.

Miro a Facu Campazzo, a Franco Balbi en la Liga, y acá a Berdini y Santiago Torre. Me gusta más pasarla que meterla, pero si tengo el tiro lo voy a tomar".

La joya final fue un triple desde la esquina con el que el tricolor selló la victoria 89 a 65.

Si buceamos en la historia, su debut en primera división también dejó sensaciones positivas.

“No venía entrenando con Primera, pero como faltaban jugadores Ariel me dijo que iba a estar. Me acuerdo que tiré una bandeja y me tapó (Francisco) Hoffmann. Fue especial también porque compartí unos minutos con Marcelo (Berdini)”, señaló Martínez sobre el juego en cancha de El Nacional -el único en Primera hasta el momento-, el último 27 de octubre, y la conducción en conjunto con su actual entrenador en Infantiles.

Obviamente, Jano es un habitual convocado a las selecciones locales.

Con la camiseta de Bahía debutó el 27 de setiembre de 2015, en cancha de Espora y ante Punta Alta.

Fue por el Zonal clasificatorio al Provincial U13 de La Plata, del cual también participó aún siendo Mini. Al año siguiente fue campeón local (finales ante Alem) y Provincial con Bahía, liderando al equipo en Zárate. Y el año pasado repitió el título, siendo infantil de primer año, en el Provincial U15 de Olavarría.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a tener una cita con la Selección Argentina.

En octubre trabajó en el CeNARD y jugó dos partidos contra Uruguay antes de quedar marginado del Sudamericano U14.

"Fueron entrenamientos de otro nivel, muy intensos. Por más que no me tocó ir al Sudamericano estaba tranquilo porque había dado lo mejor de mí y fue una decisión del DT elegir otros bases que juegan muy bien", dijo.

Se trata, apenas, de sus primeros pasos.

Seguramente, otra oportunidad va a tener.

Su costado social

Herencia. #RememberTheName, en castellano "Recuerda el nombre", el hashtag que utilizó Fabián Sahdi en una foto que subió a Instagram junto a Jano. Fue antes de partir a Comunicaciones para jugar nuevamente la Liga Nacional.

Redes. El menor de los Martínez no usa mucho su cuenta de Twitter (@JanoMartinez8), pero está pronto a superar los 4.700 seguidores en Instagram (janomartinez1), cuya foto del debut en el Federal alcanzó los 1.520 corazones.

¿Otra oportunidad?

La ausencia de José Gutiérrez, por un viaje programado, dejará en los próximos días un hueco en la posición del base.

Con Pikachu, Villa Mitre, líder de la División Patagonia (récord de 14-3), volverá a jugar el viernes, como local, ante Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn.

Luego, sin el conductor natural, el tricolor encarará una gira por Neuquén (visitará a Independiente) y Plaza Huincul (Pérfora). Incluso, Gutiérrez podría perderse el siguiente partido como local, programado para el viernes 16 de marzo, ante Jorge Newbery.

Ya sin Fabián Sahdi, entre Matías Monteoliva (últimamente corrido a la posición de escolta y hasta alero) y el juvenil Segundo Vasconcelo se repartirán los minutos en la base, quedando Jano como tercera alternativa.

La fase regular se completará con tres duelos más: Cipolletti y Cinco Saltos, ambos de visitante, y All Boys, de local, el 30 de marzo.

