Puan: se viene la mateada inclusiva con tortas y sorteos

Debido al Día Internacional del Implante Coclear, se realizará una Mateada Inclusiva en la Laguna de Puan el próximo domingo 25, desde las 10, organizada por la ONG Abuela de Martín, de esta localidad con el fin de reflexionar sobre hipoacusia e implante.

Se compartirá torta y mate a los presentes y se realizarán sortes gratuitos con diversos premios: habrá mates con el logo de la Ong, yerba y el Koala mascota de Coclear "Kacy". También se realizarán torneos de tejo para chicos y grandes.

La presidente de la ONG, Marta Castro, comentó que la idea surgió debido a que la página de Facebook de la ONG cuenta con muchos seguidores de distintos puntos del país y del mundo que ansían tener mayor información respecto a los temas a tratar.

"Cuando hablo con gente de México y Colombia siempre me dicen que cuando vengan de visita los espere con mate y asado. La idea es regalarle a las personas que me ayudaron en la ONG el Mate Sabio, en agradecimiento. De allí surgió la iniciativa de realizar una mateada inclusiva para que la viera el mundo", destacó.

"Empecé con una mateada pequeña, toqué timbres, la gente me dio el sí, me donaron yerba y tortas. El Municipio me dio auspicio e hice las gestiones para que este evento sea de Interés Municipal. Quiero destacar que cada vez que la ONG organiza una jornada o evento la Comuna está presente desde las áreas Discapacidad, Prensa y Cultura. Me dan una gran mano para preparar todo", aseguró.

En otro orden, la presidente de la ONG Abuela de Martín señaló que la mateada inclusiva se realizará el día internacional del implante coclear en coincidencia con el fin de temporada turística.

En un sector estarán las actividades del cierre de temporada y, en el otro, la mateada con concurso de tejo y la temática del evento.

"Cuando la gente se acerque le vamos a convidar con mate y tortas y haremos distintos sorteos", dijo.

Marta Castro comentó que le confirmaron la presencia de gente que llegará desde Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Pampa y de toda la provincia.

"Repartiremos invitaciones a Escuelas Especiales, Centros de Día, Talleres Protegidos, a todas las instituciones, cooperadoras, empresas y gente en general", aseguró.

Para finalizar, Marta Castro dijo que luego de golpear puertas, se comunicó con la empresa Taragui que dona la yerba y otros productos de esta marca.

"Luego de la mateada daré la lista de todos los que han ayudado para organizar este evento. Amo a mi país y todo lo que haga siempre lo voy a hacer en Puan y para Puan", concluyó. (Agencia Puan)