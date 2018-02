"La atacaron salvajemente y con ensañamiento", contó la pareja de la mujer acuchillada en el barrio Mariano Moreno

Daniel Appelhanz, pareja de la verdulera acuchillada en el barrio Mariano Moreno, se desligó esta mañana de las acusaciones en su contra como primer sospechoso y dijo que fue "un ataque salvaje con mucho ensañamiento".

"No sabemos qué pasó, ni si fue un robo o no", contó a LU2 antes que "hay muchas cosas que no entendemos" sobre la situación en la que se dio el ataque.

El sábado una persona que pasaba frente a la verdulería de Manuel de Molina y Don Bosco vio a Sandra Arbilla, de 31 años, tirada en el suelo sobre un charco de sangre y llamó inmediatamente al 911.

En un primer momento, Appelhanz fue señalado como sospechoso. Al respecto, el hombre indicó que le parece lo "más lógico" y que no tiene una "posición respecto a las sospechas sobre su persona".

"Soy la pareja, me parece lo normal que sea sospechoso", señaló y contó que convivieron 4 años pero que en diciembre se distanciaron por un problema "normal de pareja" y que ahora estaban tratando de reconstruir su relación, aunque sin vivir juntos.

Sobre la posibilidad de la vinculación con la agresión, la hermana de Sandra defendió más temprano a su cuñado y dijo que no había violencia en la pareja.

Appelhanz también manifestó que le parece raro que el compañero de Sandra no haya estado en ese momento en la verdulería y que él le manifestó varias veces su preocupación por la zona y los problemas de inseguridad, tras tomar el trabajo.

"Ella estaba bien y contenta con el trabajo", manifestó, siempre en diálogo con LU2.

La situación de Sandra es delicada, fuentes médicas explicaron que por la gran pérdida de sangre que sufrió tras el ataque perdió buena parte de su cerebro, pese a que los demás parámetros de salud son "buenos".