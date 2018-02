Golf: "El disfrutar es una de las claves de mi mejoría", dijo Iturra, campeón en Estados Unidos

Por Nicolás Batista / nbatista@lanueva.com

“Vamos a ver qué me tiene preparado el destino”, fue una de las frases que arrojó el golfista bahiense Juan Ignacio Iturra, de 21 años, antes de viajar en 2015 hacia San Agustín (Estados Unidos), para formarse académicamente y disfrutar de su pasión en Norteamérica: jugar al golf.

Luego de revisar el archivo de “La Nueva.”, dos años y medio después, con la carrera de Administración al día y ya adaptado a los hábitos del lugar, Iturra puede vislumbrar qué destino le espera...

A fuerza de trabajo, y una confianza a tope, el jugador de nuestra ciudad, quien representa a Flagler College, levantó a principios de esta semana su primer título individual, en el marco del torneo denominado “Spring Kickoff Intercollegiate”, que se llevó a cabo en el Fleming Island GC, de Orange Park, Florida (Estados Unidos).

“Fue un gran comienzo de la temporada de primavera. Llegué al torneo sintiéndome muy bien. Desde que volví de las vacaciones en Argentina estoy jugando muy sólido. Acá llegué con confianza”, comenzó a relatar Juani, quien esperó (e hizo mucho) por este momento de éxito.

Vivir acá (Estados Unidos) me gusta. Es todo más simple, y organizado. Las diferencias culturales se sienten y se extraña mucho, también”

“Este último tiempo he estado pensando mucho sobre cuándo iba a poder ganar mi primer torneo de college, o si alguna vez iba a poder obtener alguno. Y en un momento, en la vuelta de práctica, es como que lo sentí. Parece increíble, pero tenía la sensación de que podía ganar”, confesó.

Fantasía y realidad

El certamen se desarrolló en dos días, a 3 vueltas (36 y 18 hoyos).

“Arranqué muy bien, sintiéndome muy cómodo. Erré muy poco. Ese día terminé y ni me ocupé de mirar el tablero para saber cómo estaba. Al día siguiente me levanté como si nada. Salí de nuevo a jugar el golf que estaba haciendo, sin preocuparme de cuánto tenía que hacer. Y por suerte, a pesar del mal clima que hubo, pude jugar bien”, repasó Iturra.

“Cuando terminé las vueltas, empecé a hablar con los chicos que habían jugado sobre con qué total habían terminado. Yo les decía que había finalizado con 3 menos y me respondieron 'seguro estás en el top 5'. Una vez que guardé todos los palos, me fijé en el tablero como para sólo saber, y me di cuenta que había ganado”, narró el bahiense, quien totalizó 210 tiros (-3) y se transformó en el primer campeón de Flagler College de los últimos 3 años.

—¿Encontraste una forma de jugar, al no estar tan pendiente del score?

—Eso me ayudó muchísimo a enfocarme en mi juego. El disfrutar también fue una de las claves de por qué empecé a jugar mejor. De igual manera, no sé si es la forma en la que deba jugar todos los torneos, porque si bien está bueno no saber cómo vas, a veces lo necesitás para saber si tenés que salir a buscar o no. Es medio raro.

—¿Qué análisis hacés de tu presente?

—Cuando fui a Argentina, para las Fiestas, no llevé los palos de golf. Me di un descanso. Eso fue clave en el regreso. Volví con mucha motivación y ganas de mejorar. A la vez, empecé a disfrutar mucho más. Eso ayudó a que mi confianza se mantenga arriba, ya no había enojos, frustraciones. Parece ser ese el camino, el de la alegría, para que Iturra continúe escribiendo su destino.

Calendario

El próximo compromiso de Juani Iturra, con su universidad, será en Carolina del Sur, el 5 y 6 de marzo venideros.