Villa Mitre, en busca de un gran salto de calidad institucional

Walter Gullaci / wgullaci@lanueva.com



Mimetizado con una barriada populosa y muy arraigada a su club desde la misma fundación de éste, allá por 1924, la dirigencia de Villa Mitre sigue poniendo la vara bien alta en su objetivo de crecer.

Esta vez, y luego de erigir un predio deportivo para el ámbito formativo que es un orgullo para la institución, llegó la hora de pensar en la construcción de un edificio que le cambiará definitivamente su fisonomía.

Pero, especialmente, lo dotará de una infraestructura integral, adecuada a estos tiempos.

Se trata de una moderna edificación de tres pisos, paralela y unificada a la sede actual de calle Garibaldi 149. Pero sin perder la estética de la fachada actual.

El proyecto consta, nada menos, de tres plantas de 400 metros cuadrados cada una, conectadas entre sí con pasillos a la actual construcción.

Abarca una primera planta que albergará tres piletas de natación, todas climatizadas. Una de ellas será semi olímpica, de 12 x 25 metros. La segunda medirá 8 x 7 metros y estará destinada a adultos, con servicios de rehabilitación. Y la tercera de 3 x 10 metros, será preferentemente para niños y bebés.

Las piscinas contarán con 260 metros cuadrados de vestuarios (damas y caballeros),160 taquillas y baños para personal y discapacitados.

Dicho sector contará, además, con oficinas de profesores y consultorios.

También en la planta baja se van a generar espacios de administración para el socio, un buffet para uso interno y un local para la comercialización de indumentaria y productos oficiales del club.

Esta planta baja estará conectada con el "Coloso", los actuales gimnasios Nº 1 y Nº 3, como también con el estadio oficial de básquetbol "José Martínez".

El proyecto contempla nuevas iniciativas que serán discutidas con los asociados, durante la asamble a llevarse a cabo el jueves próximo.

Para realizarse este proyecto se contempla la venta de la actual pileta ubicada en calle 14 de Julio.

"Modernizar el club"

El promisorio presente del fútbol y el básquetbol de Villa Mitre lo entusiasma claramente al presidente de la entidad, Juan José Larroca.

Empresario exitoso, no obstante es un hombre que no se deja llevar demasiado por los resultados deportivos. Su perfil pasa por otro lado.

El de ser parte de una dirigencia que apuesta en grande por el crecimiento de una institución que parece no tener techo.

¿Es así Larroca?

-Acá hay mucho por hacer y no es tan sencillo cada paso que pretendemos dar. Por eso apelo a que el socio se acerque, que comparta nuestras ideas y que brinde su opinión. Villa Mitre no pasa sólo por esta dirigencia. Es mucho más que eso.

-Y este proyecto parece ir a tono con el ya plasmado del predio para el deporte formativo.

-El predio es un lujo. Pero le diría, incluso, que este proyecto es todavía más ambicioso. Pasa por una obra superadora, que le cambiará definitivamente el perfil al club.

-¿Qué le preocupa, entonces?

-Que el socio comprenda su magnitud. Parte de la construcción se hará donde hoy se encuentran la pensión del fútbol menor, una cancha de basquet descubierta, el fogón y la cancha de bochas.

"Se trata de lugares históricos para nuestra institución y a los que pensamos buscarle un lugar provisorio durante un tiempo, para luego volver a construirlos en otro espacio físico. En el caso del fogón, por ejemplo, la idea es hablar con los socios para ver la posibilidad de construirlo en el segundo o tercer piso de la nueva estructura que proyectamos.

-Estamos hablando de un cambio profundo para la infraestructutra de la entidad.

-A ver. Se trata de un proyecto que cambiará no solamente la fisonomía de la institución, sino, también, de todo el sector de la barriada.

"Un proyecto que busca modernizar el club, además de poder contener a una franja etaria a la que hoy la entidad no le brinda tantos servicios, como son los sub 30, sub 40 y adultos mayores.

"Por todo esto, la importancia de la asamblea de socios -será el jueves 22, a las 19, en la sede social".

-Hace mucho hincapié en el acercamiento del socio.

-Porque estamos frente a una decisión importantisima, que tranquilamente podemos tomar con un número bajo de socios. Pero pretendemos sumar la mayor cantidad de asociados posible a la asamblea para que aporten su voz y su voto, entendiendo la relevancia de este momento. Si vienen los 2.700 con los que hoy contamos, obviamente muchísimo mejor".