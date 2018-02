Hay una empresa apuntada por los incendios en Bahía

Por Juan Florín

¿ Cómo va, Juan María? Parece que no te conformaste con el “ahora 18” y ahora pasaste al “ahora 19 “. ¿No te da miedo el promedio por el descenso?

–Bueno, si empezamos así me las tomo, cómo si ustedes jamás hubiesen tenido un bajón. Veremos qué pasa en marzo con la Supercopa…

–Ok, vayamos a lo nuestro mejor. Qué semanita dura con el tema de la basura…

–Ni hablar, las quejas se dieron en muchísimos sectores y te adelanto que esta semana se podrían repetir…

–¿A qué te referís?

–A que hay mucha inquietud en el Ejecutivo municipal porque es muy probable que el martes los trabajadores de la SAPEM viajen a Buenos Aires para participar de la marcha de Moyano. Si esto fuera así, martes y miércoles no habría recolección y el servicio recién se reanudaría el jueves a la noche, generándose otra acumulación de basura.

–Es cierto. Me parece que este será un tema de nunca acabar.

–Y si…. Por lo que pude saber en Alsina 65 están siguiendo con preocupación el tema, sobre todo por los costos que le insume al municipio. Sólo la recolección cuesta por mes unos 30 millones de pesos y si le sumas la operación del relleno sanitario no alcanza con lo recaudado por la tasa de Alumbrado, Barrido y Conservación de la Via Pública para pagar todo eso. Además, no creas que todas las ciudades del tamaño de Bahía tienen recolección diaria ni mucho menos…

–¿Esa es una línea a trabajar?

–Sí, y tampoco descartes una privatización del servicio, como sucedió durante 30 años, entre 1982 y 2012, cuando Bevilacqua decidió estatizar la recolección. En un caso como el de los últimos días, donde el problema partió de una medida de fuerza gremial, se podría haber multado a la empresa privada. Seguramente habrá que trabajar también en una cuestión medioambiental de la que se ha hablado mucho en los últimos gobiernos pero donde se ha avanzado muy poco, la clasificación de residuos en origen.

–Ok. Ojalá todas las partes se pongan de acuerdo. Cambiando de tema, la semana pasada me anticipaste que se iba a anunciar el boleto escolar gratuito en Bahía para jardín de infantes, primaria y secundaria, pero parece que el tema se dilató.

–Sí, por lo que pude saber hay varias cuestiones técnicas que están demorando su implementación y por eso el intendente salió a decir que no cree que ese beneficio pueda comenzar a percibirse en el inicio de clases, sino un poco después.

Bronca con el ferro por los incendios

–Otro de los temas que viene generando polémica es el de los incendios y la presunta participación del ferrocarril. Me contaron que existe real preocupación en el municipio. ¿Sabés algo?

–También me llegó esa información. Es más, señalan que entre el 15 de diciembre y el 30 de enero hubo 18 incendios rurales en el distrito de Bahía Blanca. De ellos 11 fueron iniciados por máquinas ferroviarias, 3 por negligencia de vecinos, 2 por rayos, 1 por un accidente en la ruta y otro por negligencia de una empresa contratista. Pero como dato preocupante señalan que de esos 11 originados por trenes 10 corresponden a Ferroexpreso Pampeano.

–Me parece mucho.

–Coincido, pero eso indica el registro que lleva la Muni y hay bastante bronca porque la empresa se ha negado sistemáticamente a participar de las reuniones convocadas para analizar la problemática y buscar soluciones preventivas. A la empresa le adjudican los incendios de Alférez San Martín (cuatro oportunidades), Napostá (dos veces), Nueva Roma, Estancia San Miguel (dos siniestros) y La Vitícola, mientras que a Ferrosur uno, en Corti.

–Ok, veremos si se soluciona pronto, no vaya a ser que las cosas empeoren.

--Exacto, insisto, hay tanta bronca entre los dueños de campos que hasta quieren hacer una presentación ante del Defensor del Pueblo. Algunos están recalientes porque ni siquiera la empresa respeta el patrimonio histórico.

--Es cierto, y como ejemplo alcanza con ver cómo quedó la estación de Nueva Roma, que tiene casi 130 años.¿Algún otro tema?

–Sí, parece que es inminente la subasta de los bienes de "El Señor de los Cielos", el famoso narco mexicano. Esto incluye casas, campos y departamentos por 300 millones de dólares.

–¿Y en eso que tiene que ver Bahía?

–Repasemos la historia, hace 20 años este tema se convirtió en el primer narcoescándalo de la Argentina. A través del sistema financiero de nuestro país, y usando testaferros, el entonces poderosísimo Cartel de Juárez había logrado desviar desde México millones de dólares producto del trafico de cocaína a Estados Unidos.

–Te sigo.

–Bueno, el caso siempre fue récord, tanto por el dinero involucrado como por los 17 años que tardó la Justicia en llegar a una sentencia. Y ahora está a punto de romper una nueva marca: el Estado prepara una subasta sobre los bienes de los narcos y algunos están en Bahía Blanca y la zona.

--Tirame direcciones, dale…

--Espera. Que falta un poco de la historia. Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, se instaló en la Argentina entre 1996 y 1997. Se dice que murió en julio del '97 en México, durante una operación para cambiar su rostro y, de paso, hacerse una liposucción. Más allá de eso, sus segundas líneas continuaron con las inversiones en nuestro país. Dos años después de muerto, en 1999, las autoridades mexicanas, con el impulso de la DEA, denunciaron que Carrillo Fuentes y sus sucesores habían invertido parte de su fortuna en distintas provincias argentinas.

--¿Cómo era la operatoria?

–La vía para enviar dinero a Buenos Aires había sido la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler, fallecido el año pasado y recordado por haber sido el encargado de manejar los fondos de Santa Cruz por pedido de Néstor Kirchner. En las operaciones también intervinieron otros dos que murieron con un manto de sospecha en 2007: el agente inmobiliario Nicolás Di Tullio y el empresario Ángel Salvia.

--Bueno, dale, largá la ubicación de algunas de esas propiedades…

–Ok, no te la hago tan larga. En el listado aparece un lujoso departamento en el piso siete del edificio de 11 de abril 250. También hay algunas estancias, una en Bajo Hondo que se llama “El Estribo” y otro en Paso Mayor que se llama “San Juan del Espejo”.

–Bueno, este caso del Cartel de Juárez, más del de Bobinas Blancas muestra que Bahía hace muchísimo que está en la mira de los narcos mexicanos.

Un proyecto que generará revuelo

–Así es, y para seguir con el tema droga te voy a tirar un dato que va a causar mucho revuelo en la ciudad.

–Uhh de qué se trata…

–De un proyecto de resolución que presentó como vecino, en el Concejo Deliberante, el periodista Germán Sasso. La idea apunta a que se dispongan buzones en delegaciones municipales, salas médicas y lugares privados que lo deseen para la recepción de denuncias anónimas sobre narcotráfico, trata de personas y otros delitos graves. Luego el municipio y alguna ONG deberán coordinar el trabajo de apertura periódica de los buzones y realizar un ordenamiento. Luego esas mismas personas se encargarán de realizar la denuncia penal donde corresponda.

–¿Y puede aprobarse?

–Germán me dijo que sí pero te adelanto que se trata de un tema muy delicado porque si bien esto alienta a formular denuncias a vecinos que tienen algún dato, también hay que tener mucho cuidado porque quienes o quien terminará siendo el encargado de elevar las denuncias a la Justicia tendrá muchísimo poder en sus manos…

–¿A qué te referís?

–A que de esta forma anónima uno puede denunciar a quien quiera y, si hay mala intención, puede complicársele la vida a personas que no tienen nada que ver, las cuales luego podrían terminar con sus teléfonos pinchados, etc. Por eso, te digo que es un tema para analizar a fondo. Igual hay que rescatar la actitud de Germán, que siempre fue al frente con una cruzada personal. No te olvides que hasta la gobernadora Vidal reconoció públicamente su compromiso contra las drogas.

–Ok, y ya que estamos con el tema investigaciones te reconozco que me sorprendí el otro día al ver en el diario, que en Bahía desembarcarán detectives. Se me vinieron a la cabeza muchas de las series que miraba en la tele de pibe...¡qué nostalgia!

–Ja, ja. Mirá, llama la atención el nombre, la figura, que es novedosa en la nueva ley de la Policía Judicial, pero será nada menos que un cuerpo de auxiliares de los fiscales para investigaciones complejas. Por un lado investigadores de campo y, por otro, peritos.

–Sí, también lo vi en la nota. ¿Y es cierto que se pondrá en marcha tan rápido?

–Bueno, eso no te lo puedo confirmar, porque en el medio, como siempre, existen cuestiones burocráticas. De todas maneras, el doctor Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración, le dijo a “La Nueva.” que la prueba piloto se iniciará, a más tardar, el mes que viene.

–Esperemos...

–De hecho, me enteré esta semana que Pont Vergés ya viajó a Chile, donde coordina capacitación para la futura Policía Judicial bonaerense. También recibirán instructivos del FBI y de las policías de Córdoba y la Capital.

–Ojalá que se forme un cuerpo profesional para llevar adelante las investigaciones de homicidios dolosos o aquellas que tienen a funcionarios públicos bajo la lupa, en tiempos que el delito es cada vez más sofisticado.

–Sí, es necesario. En la Fiscalía General especulan que la autoridad de la Procuración llegará a mediados de marzo a nuestra ciudad para ponerlo en marcha.

–¿Algo más?

–No dale, paga vos el café y nos vemos la semana que viene.