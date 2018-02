El cónsul de Italia destacó la gran importancia del voto bahiense

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El cónsul de Italia en nuestra ciudad, Antonio Petrarulo, dio detalles de cómo podrán votar los bahienses en las elecciones para elegir el nuevo Parlamento de Italia y opinó que hacerlo sirve para reafirmar el vínculo entre Bahía y su país.

En la elegante casona de la avenida Alem y Rodríguez, donde funciona el organismo a su cargo, Petrarulo recibió a “La Nueva.” y brindó toda la información necesaria para que los bahienses que cuentan con la ciudadanía italiana puedan elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados y Senadores del país europeo.

-¿Que están llamados a elegir los italianos?

Al concluir la Legislatura, los italianos están llamados a elegir el nuevo Parlamento de la República, es decir la Cámara de Diputados y el Senado. Se trata de un momento muy significativo para la vida democrática de un país e Italia reconoce a los ciudadanos residentes en el exterior el derecho de ser parte activa en este relevante acontecimiento.

Italia realiza un esfuerzo importante para garantizar este derecho y auspiciamos la mayor participación posible. Cabe recordar que para esta repartición electoral (América Meridional) se elegirán 4 diputados y 2 senadores.

-¿Que principios rigen el proceso electoral?

Según lo que establece la Constitución italiana, el voto es personal y secreto. En un voto por correspondencia, como el de los italianos en el exterior, esto se traduce en la obligación legal para el elector de asegurar la custodia del material electoral recibido y la prohibición de ceder este material a terceras personas. En caso de violaciones de estas normas se aplican las correspondientes sanciones penales.

-¿Cómo funciona el mecanismo electoral?

En el exterior, cada ciudadano italiano que cumpla los requisitos para ser elector recibe en su domicilio un sobre con el material electoral e informativo referente a las modalidades de expresión del voto.

Una vez que el ciudadano haya votado, tiene que enviar su voto al consulado, utilizando el sobre con franqueo donde figura la dirección de la Oficina Consular competente.

-Cuándo son las elecciones?

Las elecciones se celebrarán en Italia el día 4 de marzo. Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, los tiempos previstos por la ley son distintos. En Argentina, y en particular en la circunscripción consular de Bahia Blanca, la entrega de los sobres empezó el miércoles 14 de febrero.

Si el cartero no encuentra al destinatario, el sobre queda en guarda durante 3 días hábiles en la sucursal de correo más cercana. Los que no lograron retirar el sobre en correo podrán acercarse al consulado y obtenerlo personalmente presentando un documento de identidad.

-¿Hasta cuándo se vota?

La fecha límite es el 1 de marzo a las 16. Se considerarán validos los votos que lleguen al consulado hasta ese momento. Por esta razón, aprovecho la ocasión para recordar a todos los votantes que es muy importante enviar el sobre lo antes posible, o depositarlos en los buzones dispuestos en las puertas del Consulado, para asegurarse que llegue dentro del plazo previsto por la ley.

-¿Todo el que tenga ciudadanía italiana puede votar?

Para votar para la Cámara de Diputados es necesario ser mayor de 18 años, mientras que para el Senado hay que ser mayor de 25. Es posible que alguien que cumpla los requisitos no haya recibido el sobre electoral. En este caso es necesario dirigirse a la Oficina Electoral del consulado para verificar su posición enviando un mail a bahiablanca.elezioni@esteri.it.

-¿El consulado tendrá horarios de apertura especiales?

Si, se respetará un horario más amplio de apertura. Mañana (por hoy) estaremos abiertos de 10 a 13. En los días hábiles hasta el 1 de marzo la Oficina Electoral abrirá de 9 a 13, sin que sea necesario obtener turno. El fin de semana del 24 y 25 de febrero estaremos abiertos de 9.30 a 13 y de 14 a 17.

-¿Alguna recomendación final?

Me gustaría volver a poner el acento sobre la relevancia de este acontecimiento invitando a todos los votantes a participar expresando su voto, de forma personal y secreta, reafirmando de esta manera su vínculo con Italia.