Prisión preventiva por un crimen en Pedro Luro

Claudio Rodríguez Kiser

crodriguez@lanueva.com

“Esta decisión nos devuelve el alma al cuerpo, porque queríamos que espere el juicio en la cárcel”, aseguró Miguel Manzur, tras conocer que la justicia dictó la prisión preventiva del joven detenido a principios de año en Pedro Luro, acusado de asesinar a su hijo Facundo (18) de una puñalada.

Fuentes consultadas informaron que la magistrada Marisa Promé, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4, hizo lugar al pedido del fiscal Mauricio Del Cero y resolvió que Maximiliano Bordenave (19) permanezca detenido.

Del mismo modo, rechazó los planteos efectuados por el abogado Maximiliano De Mira, defensor del acusado, quien sostuvo que el chico actuó en legítima defensa, reclamando que se dicte la falta de mérito y, subsidiariamente, su excarcelación extraordinaria.

El hecho ocurrió el pasado 6 de enero, en el patio de una casa del barrio 11 de Septiembre.

Manzur recibió una herida en la zona del corazón, la que provocó su deceso.

“Es la única manera que nos de paz a todos y nos calme algo el dolor. La madre no está bien y si me caigo yo, esto no sigue. Seguimos confiando en la justicia”, expresó el hombre.

Bordenave se encontraba junto al primo y el tío del chico asesinado, cuando éste último llegó al lugar (acompañado por un amigo) y se produjo una discusión entre ambos.

Los testigos indicaron que el imputado tenía el cuchillo en la cintura y le asestó la puñalada que provocó su muerte.

También sostuvieron que Manzur tomó un palo que había en el lugar para defenderse, lo que se contrapone con lo declarado por el procesado, quien dijo que fue atacado por la víctima.

Comentó que estaban tomando tereré y que el cuchillo estaba sobre la mesa, ya que lo utilizaban para picar hielo que había en una botella.

Precisamente, la jueza valoró el informe del médico de Policía, quien describió que no halló lesiones en el cuerpo de Bordenave.

“Llevé todos los testigos e incluso hay más que van a ir a declarar. Este pibe (por Bordenave) era mala persona, siempre andaba con un cuchillo en la cintura; en cambio mi hijo nunca tuvo conflictos y no era agresivo. Por eso es que me da bronca lo que pasa, porque también dijo que mi hijo lo amenazaba y que lo atacó con un palo con clavos, cuando nunca tuvo marcas en el cuerpo de eso”, sostuvo.