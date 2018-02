Buscan voluntarios para recibir animales maltratados

Exactamente 316 son las causas que se iniciaron en dos años y medio de trabajo en la oficina creada por la fiscalía bahiense para investigar casos de maltrato animal.

El volumen de la tarea es importante y también la responsabilidad de encontrar un destino para las víctimas que son rescatadas.

Desde la constatación del hecho denunciado y hasta la entrega en adopción, los ejemplares son tomados en carácter de depositario judicial por personas solidarias que les brindan su corazón y los cuidados necesarios.

A medida que el volumen de investigaciones penales aumenta, también crece la necesidad de encontrar vecinos que colaboren en la tarea.

De esa forma, el secretario de la Fiscalía General y responsable del Equipo de Trabajo en Causas de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales, Santiago Garrido, comentó que se abrió un registro para la inscripción de voluntarios.

“Tenemos una base de datos de personas que se ofrecieron para ser depositarios judiciales, pero hay que ir renovándola y por eso estamos lanzando, en coordinación con varias entidades no gubernamentales, esta iniciativa para sumarse al registro de guardadores voluntarios de animales sometidos a situaciones de maltratos”.

Agregó que “es bueno tener alternativas, porque a veces nos encontramos con un solo animal que es víctima, pero en otras ocasiones son varios”.

Garrido explicó que el trámite es muy sencillo y que no requiere presentarse en la sede de la fiscalía, ya que los interesados puede dejar sus datos en la cuenta de Facebook de la oficina.

“Ni siquiera tienen que venir, ya que nos consigan su información personal y nosotros armamos el registro. De todas maneras, vale aclarar que ante cada caso se consulta previamente a los voluntarios para ver si pueden hacerse cargo del animal asignado”.

En tanto, anunció que en los próximos días firmarán un convenio con el Colegio de Veterinarios de Bahía Blanca.

“Ante un caso de maltrato lo primero que tenemos que hacer es ir y constatar la denuncia, para luego poder continuar la investigación. Esa constatación requiere la intervención de un médico veterinario. Nosotros, dentro de la estructura, contamos con la asistencia de un profesional que pertenece al cuerpo de Infantería de la Policía de Buenos Aires, pero necesitábamos alternativas para cuando esa persona se encuentre ocupada en otras tareas”.

Allí es donde la institución que nuclea a los veterinarios entrará en acción.

“Ellos (por el Colegio), dentro de su función social con la comunidad, colaborarán en forma gratuita con los requerimientos que se les haga desde el Ministerio Público. Realizarán la constatación en los casos de animales víctimas de maltrato y los van a atender hasta que se recuperen. Hoy eso lo solventa quien los toma en carácter de depositario judicial, lo que sabemos que no resulta barato”.

Garrido consideró que “la sociedad bahiense tomó conciencia de la necesidad de proteger los derechos animales y ese reclamo fue tomado por la fiscalía, por lo que se articuló la oficina para darle tratamiento a esos casos”.

En ese sentido, destacó que para la tarea no se afectan recursos extras.

“La realizan funcionarios judiciales fuera de horario o compensando el tiempo destinado, por una cuestión de compromiso. Trabajamos con voluntarios del poder judicial que vamos llevando adelante las causas y ayudando a las fiscalías, que también tienen otras causas para investigar”.

En la zona se denunció más

A lo largo del año pasado se iniciaron 82 investigaciones a partir de denuncias. 55 de esas presentaciones se hicieron en la zona y 27 en nuestra ciudad.



45 de esas causas (54%) fueron constatadas y siguen en trámite. El delito que más se repite es el de "lastimar, causa torturas o sufrimientos innecesarios" a animales.

Condenas y un mensaje

Garrido sostuvo que han conseguido 8 veredictos condenatorios y 12 imputados en causas fueron citados a prestar declaración indagatoria.



“Tratamos de que haya un mayor número de condenas para entregar un mensaje a la sociedad respecto a la vigencia de la ley (14.346) y prevenir nuevos casos. La mayoría de las denuncias las hacen personas que no pertenecen a agrupaciones proteccionistas, lo que significa que la gente tomó conciencia de la situación”, agregó.